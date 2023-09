Juanma Castaño desvela cómo afectará al futuro del Madrid la derrota frente al Atleti: "Tiene que demostrarlo"

Este domingo, el Metropolitano acogió el primer derbi de la temporada que terminó con la primera derrota del Real Madrid en seis partidos y una contundente victoria de los del Cholo Simeone. Horas después del encuentro, Juanma Castaño ha analizado el encuentro en 'Herrera en COPE', poniendo el foco en dos reflexiones de cara al futuro de ambos equipo. Escucha su comentario en el siguiente audio.

Había "un ambiente increíble, casi 70.000 personas", comienza apuntando el director de 'El Partidazo' de COPE a Carlos Herrera. "El Atlético de Madrid se llevó el derbi anoche 3-1, dos goles de Morata, uno de Antoine Griezmann; el del Madrid de Toni Kroos", recordaba Castaño.

El Atlético de Madrid se lleva el primer derbi de la temporada

Los del Cholo Simeone asestaron al Real Madrid su primera derrota de la temporada, cortando su racha de cinco triunfos ligueros consecutivos, y dejándole sin el liderato de LaLiga, que pasa a manos del Barcelona. El undécimo triunfo consecutivo del Atlético de Madrid en su estadio en la competición desató las dudas defensivas de un Real Madrid que, por cuarto partido en seis jornadas, concedió goles en el primer acto.

En 18 minutos, los testarazos de Morata y Griezmann acercaban a su equipo a la reacción tras el desplome de Mestalla. Toni Kroos recortó distancias a diez minutos del descanso, pero un nuevo error defensivo, nada más reanudarse el encuentro, sentenció el derbi con un nuevo testarazo a placer de Morata.

Álvaro Morata marca el 3-1 para el Atleti ante el Real Madrid (EFE)





La opinión de Paco González sobre la derrota del Real Madrid

El Tertulión de Tiempo de Juego analizó, en detalle, lo vivido en el encuentro y lo que supone para cada uno de los equipos. En concreto, Paco González, que quiso ir más allá: en su opinión, hay un culpable "claro" de este 3-1 ante el Atlético, y señaló que la "empanada" del cuadro blanco se debió también por él.

En concreto, González se refería al técnico del conjunto blanco, Carlo Ancelotti. "Todo lo que tenía en su cabeza se le ha venido abajo en el minuto tres con el primer gol, lo de controlar el partido y dejar que esto fuera fluyendo y el Atleti se ha podido encerrar, que es como mejor juega", apuntaba el presentador de Tiempo de Juego.

Más allá de la opinión de Paco González, la tendencia general de los comentaristas ha sido apuntar a la ausencia de efectivos en ataque que acusa el Real Madrid esta temporada.Manolo Lama, por ejemplo, escenificó que faltan nueves a la espera de que llegue, si es que llega, Kylian Mbappé en un futuro próximo.

Un debate que hace no tanto no existía. Y es que en los seis primeros partidos de esta temporada, entre Liga y Champions, el equipo de Ancelotti fue capaz de marcar 11 goles y encajar solo tres tantos en esos seis choques. Si bien es cierto que el conjunto blanco llegó a sufrir en algunos escenarios, como en la victoria ante el Almería fuera de casa o ante la Real Sociedad en el Bernabéu, no mostró debilidad alguna.

Ahora, un Barcelona sólido con unos estelares Joao Félix y Joao Cancelo y un Girona que ha dado la sorpresa lideran la tabla, tras un fin de semana apasionante en Primera División, lideran la tabla.

Mateu Lahoz analiza el arbitraje del derbi en el Metropolitano

Como es habitual, el arbitraje durante el derbi ha generado numerosas opiniones. Mientras algunos apuntan que fue correcto, otros aseguran que el Real Madrid ha salido perjudicado. ¿Qué opina Mateu Lahoz? Escucha el análisis que ha hecho el que fuera árbitro de primera hasta hace tan solo unos meses en su debut en Tiempo de Juego.