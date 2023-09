La conclusión de Mateu Lahoz de la jugada polémica del derbi: "En este caso..."

El derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid siempre deja polémica y tensiones entre ambos. En el recuerdo queda aquella expulsión de Fede Valverde en un derbi de la Supercopa, que acabó siendo clave en el triunfo blanco, o en muchas otras ocasiones en las que las dudas sobre las decisiones arbitrales han estado encima de la mesa. Eso mismo ha ocurrido en el primer enfrentamiento entre ellos esta temporada.

En concreto, lo hizo con 2-1 en el marcador a favor del Atlético de Madrid.Morata y Griezmann firmaron un inicio espectacular del conjunto colchonero, que encendió al Civitas Metropolitano. Sin embargo, Kroos logró recortar distancias para que el equipo de Carlo Ancelotti siga en el partido.

Álvaro Morata marca el 3-1 para el Atleti ante el Real Madrid (EFE)

Un encuentro al que los blancos llegaban con bajas. La más grave, la de Vinicius Júnior, que pese a que volvía de lesión, tuvo que salir de la convocatoria debido a una gastroenteritis que le dejó fuera de combate. Por ello, Ancelotti apostó por una alineación ciertamente revolucionaria, con Bellingham de falso 9 con Rodrygo.

El que estuvo en este once del italiano fue Eduardo Camavinga, que anotó el que era, en ese momento, el empate a dos tras ese primer tanto madridista de Kroos. Sin embargo, el colegiado Alberola Rojas anuló el tanto por fuera de juego, en una acción que ha dejado cierta polémica en redes sociales.

Una jugada que sirvió al nuevo comentarista de Tiempo de Juego y exárbitro, Antonio Mateu Lahoz, para estrenarse analizando polémicas. Y dejó una conclusión muy clara sobre esa acción. Escucha el análisis en Tiempo de Juego del exárbitro Mateu Lahoz sobre el gol anulado al Real Madrid de Eduardo Camavinga en el derbi madrileño.

El gol anulado al Real Madrid y el análisis de los comentaristas: "¿Por qué no hay penalti?"

Sin embargo, la opinión de Mateu no fue la única. El resto de comentaristas también opinaron sobre una jugada medianamente difusa. Por ejemplo, Poli Rincón señaló que incluso podría haber penalti sobre Antonio Rüdiger, que es el jugador que se encontraba en el área del Atlético.

Por el otro lado, el rojiblanco, Petón no estaba tan de acuerdo con esa afirmación, y señaló un detalle clave por la que el gol tenía que ser anulado. Estamos hablando de una jugada bastante trascendente en el partido, ya que al inicio de la segunda parte, Morata anotó su doblete ante su ex equipo. El Real Madrid pasó del posible 2-2 al 3-1, por lo que esa acción pudo afectar al resultado final.

Griezmann cabecea el 0-2 ante el Real Madrid (EFE)

No fue la única polémica en el partido, ya que luego hubo una entrada dura de Giménez a Rodrygo que varios madridistas reclamaron que era tarjeta roja. El colegiado Alberola Rojas señaló que no había nada, pero no ha convencido a muchos madridistas en redes sociales.

Ancelotti intentó reaccionar al descanso, metiendo a un Joselu que lleva un buen inicio de temporada en sustitución de un Luka Modric que no estuvo tan acertado. El técnico blanco trató de volver al sistema que les había llevado al pleno de victorias en los primeros seis partidos de la temporada: el rombo, un rombo en el que ha brillado especialmente Jude Bellingham. Más adelante, entraron Tchouaméni y Nacho buscando encontrar a un revulsivo.

Los comentaristas de Tiempo de Juego analizaron minuciosamente la jugada en la que Camavinga anotó ese 2-2 anulado. Escucha el análisis de los comentaristas del Tiempo de Juego de la Cadena COPE sobre el gol anulado al Real Madrid, que marcó Camavinga, en la primera parte del derbi madrileño.

