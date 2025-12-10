Un comienzo de partido 'horribilis' para el Villarreal ante el Copenhague: himno de la Europa League y gol de los daneses a los dos minutos

El Villarreal no pudo comenzar peor su partido ante el Copenhague. Los de Marcelino recibieron al conjunto danés este miércoles a partir de las 18:45h en La Cerámica con la obligación de conseguir la victoria para apurar las opciones de seguir vivos en la Champions League.

Pero ya todo comenzó mal cuando en el saludo de los jugadores, y posterior pasamanos entre ellos, en ese protocolo tradicional al comienzo de todos los partidos, en La Cerámica se escuchó el himno de la Europa League en vez del himno de la Liga de Campeones. Como señalaron nuestros compañeros Rubén Martín y Juan Igual, los aficionados, al escuchar ese himno, comenzaron a pitarlo.

Sin embargo, eso se quedó en anécdota cuando a los dos minutos de juego, los daneses se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Mohamed Elyounoussi.

Primer ataque de los daneses y primer balón para dentro. Centro de Marcos López desde la izquierda y Elyounoussi llega muy solo al primer palo para meter la punta de la bota. Vaya pasividad defensiva local.