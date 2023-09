El culpable que Paco González señala por la derrota del Real Madrid en el derbi: "Empanada"

El Real Madrid cayó de manera bastante dura en el derbi madrileño ante el Atlético (3-1). Un partido que reflejó varios de los problemas del conjunto de Carlo Ancelotti, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. El doblete de Álvaro Morata y el gol de Griezmann fueron más que suficientes para un equipo, el colchonero, que fue netamente superior a un Real Madrid que no se encontró en el campo.

Y eso que el cuadro blanco tuvo un tramo en el que pudo acabar llevándose un empate del Civitas Metropolitano. Toni Kroos pudo poner el 2-1 en la primera parte, y después, Eduardo Camavinga marcó el 2-2, pero el colegiado lo anuló por un fuera de juego bastante claro de Antonio Rüdiger. Algunos llegaron a pedir un penalti en esa jugada, pero también estaría anulado por esa posición incorrecta.

A partir de ahí, el partido se le cayó del todo al Real Madrid, rompiendo su gran estado de forma con el que había empezado la temporada: cinco victorias en las primeras cinco jornadas y también la victoria con la que empezaron la fase de grupos de la Champions League, en el Santiago Bernabéu ante el Union Berlin.

En esos partidos brilló Bellingham, que anotó seis goles en esos seis primeros choques, pero en el Metropolitano no se pudo ver la mejor versión del inglés. Además, la baja de Vinicius, por una gastroenteritis que sufrió en el mismo día del partido, afectó mucho al cuadro blanco.

Al respecto de lo que le ocurrió al Real Madrid, los integrantes de El Tertulión de Tiempo de Juego analizaron las causas de la derrota. Uno de ellos fue Paco González, que quiso ir más allá: en su opinión, hay un culpable "claro" de este 3-1 ante el Atlético, y señaló que la "empanada" del cuadro blanco se debió también por él. Escucha la reflexión de Paco González en El Tertulión de Tiempo de Juego.

Los problemas del Real Madrid ante el Atlético de Madrid

Esta edición de El Tertulión estuvo muy enfocada en localizar los grandes problemas de este Real Madrid y por los cuales cayó, tras semanas en las cuales el equipo de Carlo Ancelotti mostró una imagen totalmente diferente a la que se pudo ver en el encuentro ante el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano.

Varios tertulianos señalaron, por ejemplo, que uno de los grandes problemas del Real Madrid esta temporada es la ausencia de efectivos en ataque. Manolo Lama, por ejemplo, escenificó que faltan nueves a la espera de que llegue, si es que llega, Kylian Mbappé en un futuro próximo.

Un debate que hace no tanto no existía. Y es que en los seis primeros partidos de esta temporada, entre Liga y Champions, el equipo de Ancelotti fue capaz de marcar 11 goles y encajar solo tres tantos en esos seis choques. Si bien es cierto que el conjunto blanco llegó a sufrir en algunos escenarios, como en la victoria ante el Almería fuera de casa o ante la Real Sociedad en el Bernabéu, no mostró debilidad alguna.

Ahora, un Barcelona sólido con unos estelares Joao Félix y Joao Cancelo y un Girona que ha dado la sorpresa lideran la tabla, tras un fin de semana apasionante en Primera División. Por ello, el debate en 'El Tertulión dio para bastante, con las declaraciones de los técnicos del derbi, Diego Pablo Simeone y Carlo Ancelotti, y con la mejor información sobre todo lo acontecido después del partido, y de todo el fin de semana.

Escucha 'El Tertulión' de Tiempo de Juego de este domingo, 24 de septiembre