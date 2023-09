Paco González y Manolo Lama señalan las carencias del Real Madrid que destapó el derbi: "Faltan"

La primera derrota del Real Madrid en LaLiga dejó en el aire una de las carencias de las que más adolece el equipo que entrena Carlo Ancelotti. Al menos, lo ven así algunos de los participantes en el Tertulión de los Domingos que analizaron el derbi entre el Atlético de Madrid y el conjunto blanco, celebrado este domingo en el estadio Civitas Metropolitano.

En él, el Real Madrid perdió por 3-1. Carlo Ancelotti puso el acento en los errores defensivos y alegó que la culpa era suya: "La culpa es mía. no hemos empezado bien el partido. No hemos defendido bien. Hemos sido frágiles en nuestra área. No hemos sido contundentes. Se han adelantado 2-0 y han jugado el partido que querían".

Ancelotti también destacó el potencial que tiene en defensa el equipo dirigido por el argentino Diego Simeone: "El Atlético ha defendido bien, y con transiciones rápidas. El Atlético sabe jugar muy bien así. Es uno de los mejores defendiendo".

Quizás por esa intensidad defensiva que se le presupone al Atlético de Madrid, llamó la atención la ausencia del delantero centro Juanlu en el once titular: "Ha sido un problema de fragilidad defensiva. No ha sido una buena noche en el aspecto defensivo. No me meto en individualidades. No hemos defendido como de costumbre", volvió a insistir.

De las palabras de Ancelotti a la lupa en El Tertulión

Durante el Tertulión de Tiempo de Juego, Santi Cañizares coincidió plenamente con el discurso del entrenador italiano, y también señaló la mala defensa del Real Madrid, algo que "tiene muy mala solución, entre otras cosas, porque hay jugadores defensivos importantes que están lesionados: uno es Courtois y otro es Militao".

Cañizares se 'mojó' poniendo encima de la mesa el papel que un portero consolidado en la Liga española como Thibaut Courtois podría tener en este tipo de situaciones y cómo habría actuado en las jugadas en las que el Atlético de Madrid marcó los tres goles: "Es más atrevido y tiene más envergadura". Paco González aseguró que, con la simple presencia del portero belga, al rival "quizás hasta te quite las ganas de centrar de ver que sale Courtois".

MADRID, 24/09/2023.- El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger (2d) lucha con Mario Hermoso, del Atlético de Madrid, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga que Atlético de Madrid y Real Madrid disputan hoy domingo en el estadio Cívitas Metropolitano. EFE/Rodrigo Jiménez





"Otros no aprovechan todo esto, pero el Atlético de Madrid ha aprovechado todo esto con una efectividad aplastante", concluyó Cañizares. "Parece mentira que este Atlético de Madrid fuera el que jugó el pasado fin de semana ante el Betis", apuntó Juanma Castaño, recordando que este mismo Atlético de Madrid encajó un doloroso 3-0 hacía una semana en Mestalla frente al Valencia.

Pero el principal problema va más allá de una defensa floja. Precisamente fue Cañizares el encargado de 'abrir la lata' en el Tertulión, indicando que, en el Real Madrid "ha habido bajas que no se han suplido, por lo que hay un desequilibrio en la plantilla. Quizás se pueda ir maquillando porque el Real Madrid es superior a la mayoría de equipos a los que se enfrenta, pero que en días en los que se empina la carretera hay un problema".

El "gran problema" del Real Madrid en este inicio de temporada

A partir de ahí, comenzó otro debate. Paco González y Manolo Lama hablaron del problema que va a tener el Real Madrid para competir en esta temporada al más alto nivel.

Manolo Lama se dio cuenta en el momento en el que el Real Madrid perdía por 3-1 y Carlo Ancelotti decide hacer un triple cambio, después precisamente de haber dado entrada a Juanlu, al que Ancelotti introdujo al inicio de la segunda mitad. "El banquillo lo tiene lleno pero le falta para remontar partidos", concretó un Lama al que siguió Paco González, que puntualizó la situación de algunos futbolistas y que está haciendo que Ancelotti esté más condicionado de lo que parece a la hora de trazar dibujos y esquemas en el campo.





Otros, como Roberto Palomar, recuerdan plantillas en el Real Madrid de temporadas pasadas en las que tenían jugadores "que aportaban cosas que ahora el Real Madrid ya no tiene. Es una cosa extraña".