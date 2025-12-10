"Lo que ahora se llama crowdfunding lo inventó Robe Iniesta. Iba por los bares de Plasencia y decía 'oye, dame 1000 pelas, que tengo que grabar mi disco'. Y luego les daba un álbum"

La noticia del fallecimiento de Robe Iniesta a los 63 años ha sido analizada en el programa 'Herrera en COPE'. Los comunicadores Alberto Herrera, Jorge Bustos y El Pirata, de Rock FM, han repasado el gran legado del músico, a quien este último ha calificado como "único" por su forma de entender la vida y el arte.

Un pionero que se adelantó a su tiempo

El Pirata ha recordado una anécdota que define el carácter pionero del artista. "Lo que ahora se llama crowdfunding, Alberto, no sé si lo pronuncio bien, eso lo inventó hace varias décadas Robe Iniesta". Según ha explicado, el músico recorría los bares de su Plasencia natal pidiendo "1.000 pelas" para poder grabar su primera maqueta a cambio de una copia cuando estuviera lista.

Robe Iniesta, imagen de archivo

Esta actitud indomable marcó toda su carrera. El Pirata ha destacado que "se puso el mundo por montera" y "hizo siempre lo que le dio la gana", llegando a enfrentarse "a los más poderosos organizadores de conciertos del planeta". Y ganó. Sus letras, con imágenes como la del "buitre carroñero", resultaban "impensables" en una escena del rock español dominada por el heavy metal.

De Extremoduro a su introspección en solitario

La carrera del músico también ha mostrado una notable evolución. Con el tiempo, ha contado El Pirata, "las fuerzas o la edad, le cambiaron el horizonte", lo que le llevó a cerrar la etapa de Extremoduro para comenzar su carrera en solitario. Este nuevo camino discurría por "otra vereda muy diferente", donde recogió el fruto de haber trabajado con grandes productores como Iñaki 'Uoho' Antón para crear "atmósferas" alejadas de las "letras de batalla" de su mítica banda.

marcó a una generación

Jorge Bustos ha subrayado su enorme impacto cultural, definiéndolo como "un absoluto artista, un icono de la cultura de este país". En su opinión, Robe "consiguió volver el rock en un género absolutamente popular" en los años 90 sin rebajar "un ápice la profundidad y provocación de sus letras". Bustos lo considera "el artista de mi generación" y ha destacado su influencia en grupos como Marea o La Fuga.

Jorge Bustos

Todos han coincidido en la profundidad de sus composiciones. Alberto Herrera lo ha descrito como "un gran filósofo", mientras que Jorge Bustos lo ha calificado de "un gran poeta urbano". Para Bustos, Robe pertenece "a la estirpe de Quevedo, de Buñuel o de Cela", ya que coge lo "provocador" y "corporal" para purificarlo y "llegar a lo espiritual", tratando temas como el amor más puro o la añoranza.