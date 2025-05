La Casa Real española cambió la historia de Rusia al desclasificar un documento: de la Primera Guerra Mundial

Publicado el 20 may 2025, 08:47

Un archivo oculto durante décadas en la Casa Real española ha reescrito parte de la historia del final de los zares. Lo que parecía una leyenda alimentada por impostores, sospechas y silencios soviéticos, se ha convertido en una verdad histórica gracias a un informe diplomático desclasificado por España. En él se confirma que un pariente del zar Nicolás II intentó negociar una paz por separado con Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Y en el centro de esta intriga internacional aparece un protagonista inesperado: Alfonso XIII.

El rey español no solo intercedió por miles de prisioneros de guerra durante el conflicto —lo que le valió una nominación al Premio Nobel de la Paz—, sino que también intentó salvar a la familia Romanov. “Les habían intentado rescatar los ingleses, les había intentado rescatar Alfonso XIII, que tiene un papel brutal en la Primera Guerra Mundial”, explicaba recientemente la historiadora Ana Velasco en una conversación con Alberto Herrera en COPE.

La historia oficial siempre mantuvo que Anastasia, la hija del último zar, fue asesinada junto a su familia en Ekaterimburgo en 1918. Pero los restos aparecieron por separado, y durante décadas el régimen soviético alimentó el misterio con silencio y desinformación. Lo que ahora sabemos es que, tras la desclasificación de ese documento conservado en España, la versión de una de las impostoras más famosas, Anna Anderson, cobra fuerza. “Mucho tiempo después, cuando se ha desclasificado esta información en los archivos del Palacio de la Casa Real en España, se sabe que era verdad”, subrayaba Velasco.

Alfonso XIII, la paz y los zares

El papel de Alfonso XIII en la Gran Guerra ha sido durante mucho tiempo una nota al pie de la historia. Sin embargo, su actividad diplomática salvó miles de vidas. Desde su despacho en Madrid, a través de la Oficina Pro Cautivos, gestionó más de 200.000 expedientes de soldados heridos, desaparecidos o prisioneros, sin distinción de nacionalidad. Este esfuerzo humanitario fue reconocido con una nominación al Nobel de la Paz en 1917, aunque finalmente no obtuvo el galardón.

Alamy Stock Photo Anastasia Nicholaevna, 18.6.1901 - 16.7.1918, Gran Duquesa de Rusia, con sus hermanas María, Tatiana y Olga

Lo que no se sabía hasta hace poco es que también había intentado mediar por los Romanov. En los últimos días del imperio zarista, cuando la familia estaba retenida por los bolcheviques, el monarca español, primo lejano del zar Nicolás II, movilizó a sus embajadores en San Petersburgo y Crimea. Las gestiones fueron infructuosas, pero marcaron un precedente histórico: fue el único jefe de Estado europeo que intentó salvar a los Romanov.

Esa implicación personal también explica por qué la Casa Real española guardaba documentación clasificada sobre los últimos días del Imperio ruso. El testimonio revelado confirma que hubo movimientos secretos para sacar a la familia real rusa del país y que uno de los parientes del zar buscó una paz por separado con los alemanes, lo cual acabó favoreciendo el ascenso de los bolcheviques.

Entre la leyenda y la historia

El caso de Anna Anderson, quien afirmó ser Anastasia Romanova, fue durante décadas objeto de polémica y procesos judiciales. “Hubo un juicio. Y el resultado, a lo largo de 30 años de juicios, fue que no se podía saber si era o si no era”, relató Velasco. Aunque los análisis de ADN posteriores indicaron que no pertenecía a la familia Romanov, su cremación inmediata —prohibida por la Iglesia ortodoxa— sigue alimentando la duda.

El interés español por los zares no es nuevo. Según Velasco, “los españoles siempre tuvieron muy buenos embajadores en el Imperio ruso”. Y personajes como el príncipe Dimitri Romanov, superviviente del régimen bolchevique y amante de Coco Chanel, mantuvieron viva la influencia de la dinastía incluso en el exilio. Dimitri, además, presentó a Chanel al perfumista Ernest Beaux, responsable de crear el mítico Chanel Nº5, tras haber trabajado para la corte imperial rusa.

Alamy Stock Photo Familia Imperial Rusa de Nicolás II

La historia de los Romanov, los intentos de rescate de Alfonso XIII, y la verdad que salió a la luz gracias a un archivo español, demuestran cómo un documento olvidado puede cambiar el relato de un país y hasta el curso de la historia.