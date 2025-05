Las siete comunidades autónomas que más riesgo tienen de contraer el sarampión importado de Marruecos

Hace casi diez años, en 2016, España se certificó como país libre del sarampión, una condición que hoy mantiene gracias a que cerca del 98% de la población está vacunada contra la enfermedad.

De hecho, esta inyección forma parte del calendario de vacunación obligatoria en España. Sanidad, ahora, ha intensificado la campaña de vacunación contra el sarampión de cara a este verano, tras conocer los últimos resultados del último informe del Centro Nacional de Epidemiología.

Atento, porque este informe alerta de la aparición de nuevos brotes en distintos puntos de España. En concreto, se han notificado hasta 408 casos sospechosos de sarampión. De ellos, la mitad ya han sido confirmados.

Hablamos de una enfermedad que se contagia con suma facilidad y que pueda cargar una larga lista de síntomas, a los que deberíamos estar muy atentos.

Por eso, en 'La Linterna' nos hemos propuesto conocer en profundidad cuáles son estos síntomas y saber cuál es el riesgo real de contraerlo.

Hablamos con Francisco Álvarez, pediatra y coordinador del Comité de Vacunación de la Asociación Española de Pediatría. Él mismo explicaba que se trata de “una enfermedad que siempre se decía que era de niños, pero en realidad también puede afectar a los adultos”.

Es una enfermedad que se contagia por las vías respiratorias y, como apuntaba, es de bastante gravedad porque “no tiene tratamiento”.

Los síntomas a los que estar atento

Hay una larga lista de síntomas que el sarampión puede acarrear, y se suelen manifestar como “fiebre muy elevada, produce catarro, produce conjuntivitis”.

Y es que la conjuntivitis es uno de los síntomas más característicos de la enfermedad, pero no es el único, porque también lo son las lesiones cutáneas. “Te sale una mancha, vamos, eres una mancha, no eres una persona sino una mancha, sale por todo el cuerpo. Y además tiene un signo que es patognomónico, que solo puede aparecer en esa enfermedad, y que son unos puntitos blancos rodeados de una luz roja que aparecen en la mucosa de la boca” confirmaba el doctor.

Síntomas del sarampión

Como apuntaba, el principal problema de la enfermedad es que no tiene tratamiento y, como tal, puede complicarse. “Pueden tener una neumonía vírica, y uno de cada mil pueden tener una encefalitis, una inflamación del sistema nervioso central” confesaba.

Por eso es importante, como apuntaba el doctor, que nos vacunemos y no dejemos de lado ese tratamiento.

Las siete comunidades que tienen más riesgo de tenerlo

Antes te contábamos que España se podía considerar un país libre del sarampión y, sin embargo, ahora estamos detectando muchos casos. Por eso nos preguntamos, ¿cómo es posible que estemos hablando de nuevos brotes en España si en teoría estábamos libres?

Pues bien, por la suma globalización que vivimos. Sin embargo, hay un país claro que tiene la mayor parte de casos del sarampión que llega a nuestro país: Marruecos.

“Entre el setenta y el ochenta por ciento, vienen de Marruecos, que en Marruecos ahora mismo hay un brote epidémico de más de veinticinco mil casos” explicaba el doctor.

Y apuntaba más: hay siete comunidades autónomas que corren más riesgo de que llegue el sarampión. “Aquí en España, en cuanto a coberturas de vacunación en los niños, siempre se miran todos los países europeos para España. Porque en los niños pequeñitos, menores de dos años, las coberturas son superiores al noventa y cinco por ciento. Sin embargo, la segunda dosis que la aplicamos en España a los tres o a los cuatro años, según la comunidad autónoma que toque” empezaba explicando.

Vacuna contra el sarampión

“Hay siete comunidades que están por debajo del noventa por ciento de cobertura. Y cuando estás por debajo del noventa por ciento de cobertura, por ejemplo, Baleares incluso tiene el setenta y cinco, Con datos de 2023 que nos suministra el Ministerio, porque todavía no tenemos de 2024, pues tienes mucho riesgo de poder tener un brote epidémico” continuaba.

Así pues, hablaba del resto de comunidades con baja cobertura. “Ha habido un brote epidémico en el País Vasco, otro en Andalucía, otro en Melilla. Bueno, tenemos en estos cuatro primeros meses, tenemos más casos que el año pasado confirmados”.

Eso sí, quería mandar un mensaje de tranquilidad y explicar que el riesgo en España de adquirir sarampión es más bien bajo.

“Pero hay que tener cuidado porque, además, el sarampión, el problema es que hace tantos años que no tienes un brote, que hoy en día los médicos jóvenes no saben lo que es un sarampión. Por eso el Ministerio dice que aquellos nacidos a partir de 1978 tienen que revisar su calendario de vacunación y ver si tiene dos dosis de vacuna triple vírica, separadas por lo menos por un mes. Si tienes eso, no tienes mayor problema. Pero si no lo tienes, tienes que acudir a tu centro de salud a que te completen la vacunación” sentenciaba.