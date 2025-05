Luis del Val: "Cuando hablo de los bancos no soy objetivo, porque no me caen simpáticos los banqueros"

Publicado el 20 may 2025, 21:54 - Actualizado 20 may 2025, 21:55

Nunca ha resultado bien, fíjate las cajas de ahorros, ¿no?

Debo confesar, de todas formas, que cuando hablo de los bancos no soy objetivo, porque no me caen simpáticos los banqueros. Digo los banqueros, no los bancarios, trabajadores como yo y entre los que tengo algunos amigos.

Este prejuicio proviene de que quien posee un paquete de acciones importante, digamos un 4, 6, 10, 14 %, se hace dueño del Consejo de Administración y gobierna el banco sin que le perturbe el criterio del 90 o 85 % de accionistas minoritarios que no tienen ni voz ni voto ni ninguna influencia.

También es cierto que si no existieran los bancos, habría que inventarlos. Y peor que un banco privado, atendiendo a tu pregunta, es una entidad financiera dirigida por amigos de los políticos. Prueba de ello es que, de los más de 100.000 millones de euros que hubo que aportar para evitar quiebras en la crisis del 2008, más de un 60 % se lo engulleron las cajas de ahorros que estaban controladas por los amigos que los políticos gobernantes de las comunidades autónomas habían colocado.

Al fin y al cabo, si los accionistas de los bancos no forman consorcios o agrupaciones para dejar de ser masa sin voz ni influencia, peor sería que los políticos metieran sus manos interesadas y comprometidas en los consejos de administración.

Y en esas estamos. El mismo personaje, Pedro I el Mentiroso, que mandó llamar al presidente de una de las más importantes empresas de España, Telefónica, a que acudiera a Moncloa y allí le recibiera un funcionario para decirle que presentara la dimisión con objeto de poner a un amigo del presidente, pues parece que quiere hacer algo parecido con el BBVA porque a los accionistas les interesa que el dinero de los españoles esté en un banco de origen catalán como el Sabadell, pero no que esos españoles se sienten en el consejo de administración.

Bueno, puede mandar a Santos Zerdán, ese electricista experto en enchufes y en comisiones de corriente continua o corriente alterna. No a su esposa, que ha dicho hace poco que está hasta los cojones de este puto país. Mejor, mejor el marido, al que se le ven, en comparación, claras virtudes diplomáticas.