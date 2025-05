Tomás Guasch avisa de las consecuencias para el Barcelona de que Lamine Yamal sea el mejor pagado de LaLiga: "Sylvester Stallone"

Publicado el 20 may 2025, 21:13 - Actualizado 20 may 2025, 21:13

Cuando sigue en el aire la pregunta en torno a si Lamine Yamal es ya el mejor futbolista del mundo en este momento, ahora la actualidad del club azulgrana nos lleva a plantearnos si, a sus casi 18 años de edad, merece ser el futbolista mejor pagado en el Barça y, posiblemente, el mejor pagado del fútbol español. Tomás Guasch y se 'mojó' con la pregunta lanzada por Manolo Lama en Deportes COPE a ese respecto.

La situación entre el jugador y el Barça están de la siguiente manera: las partes están de acuerdo en renovar y en blindar a su nueva estrella. De esta forma, los culés pueden estar tranquilos porque Lamine solo se imagina vistiendo la camiseta azulgrana.

EFE Lamine Yamal levanta la Liga en la celebración del título en Montjuic.

De siempre, Lamine ha dicho que el Barça es su casa, el club de su vida y que por ese motivo no ha valorado nunca otras ofertas.

Tal como informó Helena Condis, las negociaciones con la directiva que preside Joan Laporta están en manos de su agente, Jorge Mendes, cuya relación con Laporta es muy buena. Están renegociando el preacuerdo que tenían cerrado meses atrás, porque ha quedado totalmente desfasado.

Ahora negocian un nuevo contrato de estrella, de buque-insignia. Será el mejor pagado de la plantilla. Lamine renovará a partir del mes de julio, cuando sea mayor de edad, y casi con toda probabilidad con el dorsal 10 a la espalda.

EFE Lamine Yamal celebra el 2-2 del Barcelona contra el Real Madrid.

Actualmente, Lamine Yamal está en el top 5 de los salarios más bajos del club. Cuando firme su nuevo contrato estará en el escalafón donde se encuentran jugadores como Lewandowski y Frenkie de Jong.

LA PARTICULAR VISIÓN DE TOMÁS GUASCH: "pALANCAS"

Para Tomás Guasch, no hay ninguna duda de que Lamine Yamal merece ser el mejor futbolista pagado de LaLiga española: "Sería la palanca más justificada", afirmó Guasch, que advirtió de las consecuencias que tendría para el club catalán hacer un esfuerzo económico tan grande: "Tebas, vamos a revender Barça Visión y Barça Eurovisión, que será la próxima versión".

Aunque Guasch está seguro de que una vez se ejecute la palanca para vender a Lamine, sería necesaria "otra para pagar a los compañeros, porque el chico no juega solo" lo que desembocaría en una situación "estilo Messi: a Lamine le robarán cada año. Entonces vendrán los Busquets, Alba y demás de turno, y no es que no habrá palancas, es que tendrá que venir Sylvester Stallone con 20 años para levantar eso", pronosticó.