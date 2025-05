Un experto en smartphones desvela el gesto con tu móvil para evitar las llamadas spam: "No pueden volver a llamar"

Publicado el 20 may 2025, 21:37

Las llamadas spam han invadido nuestro día a día: interrumpen la siesta, molestan por la noche e insisten durante semanas, aunque el receptor haya dejado claro que no está interesado. Se trata de llamadas comerciales no deseadas, muchas veces automatizadas o gestionadas desde el extranjero, que no solo resultan molestas, sino que pueden ser el inicio de una estafa. Afortunadamente, bloquear este tipo de llamadas es más fácil de lo que parece.

"Tú no has pedido que te llamen para darte esa información comercial", explica David López Pazos, entrenador tecnológico, en el programa Poniendo las Calles de COPE. Según él, muchos usuarios desconocen que sus propios teléfonos móviles ya incluyen herramientas para cortar de raíz esta práctica.

En paralelo, el Gobierno está dando pasos para proteger a los consumidores. Como explica Miguel Crespo, abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está trabajando en una reforma legislativa que obligará a las compañías a obtener el consentimiento expreso del usuario antes de realizar cualquier llamada comercial. “Solo nos pueden llamar si nosotros hemos autorizado expresamente”, puntualiza Crespo.

Cómo bloquear llamadas

El gesto es sencillo y puede cambiar tu día a día. Según detalla David López Pazos, basta con entrar en la aplicación de llamadas del teléfono, localizar el número que te ha contactado, pulsar sobre el icono que aparece junto a él, desplazarte hasta abajo del menú y seleccionar la opción “bloquear número”. Justo al hacerlo, también aparecerá la opción “reportar como spam”. Marcándola, no solo bloqueas la llamada, sino que además ayudas a otros usuarios a identificar futuras comunicaciones como sospechosas.

“Ese número no te va a poder volver a llamar”, asegura el experto. Y aunque advierte que si utilizan otro número habrá que repetir el proceso, lo importante es que este simple gesto “es ayudar al resto de personas”, porque contribuye a que los móviles identifiquen y etiqueten los números como “sospechosos de spam”.

Esta funcionalidad está disponible en la mayoría de los teléfonos Android y también en dispositivos iPhone, aunque el proceso puede variar ligeramente según el modelo. Además, la Ley General de Telecomunicaciones, modificada recientemente, refuerza la protección del consumidor al declarar nulos los contratos realizados mediante llamadas fraudulentas o no autorizadas.

Bancos falsos y números extranjeros

Un fenómeno preocupante es el uso de centralitas ubicadas en el extranjero que simulan ser entidades financieras españolas. En la conversación con Bea Calderón, David López y Miguel Crespo coinciden en que este tipo de llamadas suponen un riesgo importante. “Hay centralitas en países extranjeros que se hacen pasar por bancos españoles”, advierte Calderón. Estas prácticas, además de molestas, pueden derivar en phishing telefónico o suplantación de identidad.

Desde las asociaciones de consumidores se reclama también que se impida a las operadoras emitir llamadas con números no registrados, y que se prohíba el uso de teléfonos móviles para comunicaciones comerciales. Estas medidas facilitarían que el usuario identifique mejor si la llamada es de una empresa legítima o de un número desconocido.

Cada usuario puede tomar el control de su privacidad con un simple toque en su smartphone. Como recuerda David López Pazos, “igual que el correo no deseado, esto también es spam, y se puede marcar como tal”. Una acción sencilla, pero poderosa. Porque cada vez que bloqueas un número y lo marcas como spam, no solo te proteges tú: proteges también a los demás.