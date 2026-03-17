Manuel Pinto, inversor: "El error más común es tener todo el dinero parado en la cuenta corriente, muchas veces por miedo o por falta de información"

En un contexto marcado por la escalada de precios y la incertidumbre económica, la inflación se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los hogares españoles. Mientras el Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas antiinflacionistas, los expertos advierten sobre el impacto directo en la capacidad de ahorro. Este ha sido el tema central abordado en el programa 'La Linterna' de COPE, en su sección 'Clases de Economía' con Victoria Ballesteros, donde se ha puesto el foco en qué hacer para proteger nuestro dinero.

El analista de mercados de XTB, Manuel Pinto, ha sido claro al señalar uno de los fallos más habituales entre los ahorradores. "El error más común es tener todo el dinero parado en la cuenta corriente, muchas veces por miedo o por falta de información", ha afirmado en los micrófonos de COPE. Según el experto, aunque es fundamental disponer de una parte del ahorro para imprevistos, mantener grandes sumas inmovilizadas durante años provoca una pérdida progresiva de su valor real.

El error más común es tener todo el dinero parado en la cuenta corriente"

Alamy Stock Photo Pareja utilizando un cajero automático en una sucursal del Banco Santander en Sevilla

¿Cómo proteger los ahorros de la inflación?

La recomendación de los especialistas es clara: una vez se ha constituido un pequeño colchón para emergencias, es crucial plantearse alternativas a la tradicional cuenta corriente. Tal y como detallan los expertos en ahorro, este fondo debe cubrir entre tres y seis meses de gastos fijos. A partir de ahí, productos como los fondos de inversión, la bolsa o los bonos se presentan como opciones viables, siempre con una perspectiva a largo plazo y una buena dosis de información previa.

A pesar de que cada vez más gente invierte, todavía existe un gran desconocimiento, como reflejan algunas opiniones ciudadanas: "No tengo ni idea cómo invertir ni nada, no lo sé", admite una ahorradora. Para evitar riesgos, la clave, según los expertos, es la diversificación para no poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, repartir el dinero en diferentes productos por si alguna inversión no evoluciona como se esperaba.

El Gobierno prepara nuevas medidas

Paralelamente, el Gobierno ultima los detalles del paquete de medidas antiinflacionistas que aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. La portavoz, Elma Saiz, ha adelantado que será "proporcional, perimetrado, focalizado en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad". El Ejecutivo también se abre a medidas fiscales de mayor alcance y asegura que el plan tendrá la "flexibilidad suficiente para ir adaptando y adoptando las medidas a la evolución de la situación".

EFE El ministro de Economía, Carlos Cuerpo

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha matizado que la situación actual no es tan difícil como al inicio de la guerra de Ucrania, pero ha insistido en la necesidad de adaptar las ayudas. "Estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas tiene que adaptarse al impacto que estamos observando", ha explicado. El Gobierno mantiene un "diálogo intenso" con agentes sociales y grupos parlamentarios para lograr el "mayor consenso posible".

El precio de la energía no da tregua

La presión sobre los precios sigue al alza, impulsada por el coste de la energía. El barril de Brent se sitúa hoy en 104 dólares, coincidiendo con el anuncio del Gobierno de liberar casi 12 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas españolas, como parte de una acción coordinada por la Agencia Internacional de la Energía.

Esta escalada de precios tiene un reflejo directo en otros productos básicos. Tal es el caso de la bombona de butano, cuyo precio ha subido un 5% en su última revisión, hasta los 16,35 euros. Este incremento de 77 céntimos se debe al alza del coste de los fletes y las materias primas. Actualmente, se calcula que unos 7 millones de hogares en España utilizan la bombona de butano.