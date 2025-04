El gesto que haces al tomar un café en un bar que deberías evitar: los camareros advierten de sus consecuencias

¿Eres de los que tiene que cruzar el paso de peatones sin pisar las líneas blancas? ¿Colocas siempre la ropa en el mismo orden? ¿Tiendes usando las pinzas de la ropa del mismo color?

Todos tenemos alguna manía que otra y algunas de ellas afectan a los que nos rodean. Así lo explicaba el otro día un camarero con un gesto muy común al tomar café que influye directamente en su trabajo.

Alberto Herrera ha contado lo que explicaba este trabajador, que se hizo viral en TikTok: "Hace unas semanas, un camarero, Gonzalo, nos advertía de una de las manías que tenemos a la hora de tomar café cuando vamos al bar. Cuando terminamos de tomar café, esa servilleta la metemos dentro de la taza normalmente.

Lo que él decía amablemente y se hizo muy viral, era que por favor lo dejásemos en el platillo, porque esa manía hace que ellos tengan que se queda pegada a la servilleta y dificulta un poco su trabajo", eran las palabras del comunicador en 'Herrera en COPE'.

Las manías de los fósforos

Una anécdota que servía para poner el foco en las manías, unas más comunes que otras y para preguntar a los oyentes del programa por las suyas propias.

La primera en llamar era Isabel, desde Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, que contaba lo que tiene que hacer cada vez que coloca algo recién lavado: "Cuando guardo los platos y los vasos en la vajilla, por ejemplo, si tengo un plato sucio y lo voy a guardar limpio, tengo que quitar todos los que tengo limpios para meterlos debajo".

Y es algo que repite con la ropa después de lavarla. Una manía que para ella tiene una explicación y es que si coloca lo limpio encima, siempre usaría el mismo plato, vaso o camiseta, por lo que al ponerlo debajo va usándolos todos.

Jairo es otro de los fósforos que contaba su anécdota. Explicaba que tiene una empresa que se dedica a reparar máquinas y tiene una caja de herramientas hecha por él mismo con el paso de los años.

Asegura que no soporta que le cojan las herramientas "y me las pongan dentro de la caja, donde no toca. Cuando veo que me ponen un destornillador, por ejemplo, en otro sitio... yo no digo nada. Pero me bajo. Y lo coloco. Es que si no se pierde mucho tiempo".

Por su parte, Juan Antonio llama desde Benidorm para confesar la manía que tiene su mujer. Ha explicado a Alberto Herrera que ella, cuando compra un paquete de tabaco, "le da la vuelta a un cigarro".

"Si alguien le pide uno y coge ese cigarro... tiene que comprar un paquete entero. Por eso no le acaban cogiendo. Ella es su manía. Pero es que tampoco puede escuchar silbar. Teníamos una ninfa, un pájaro, y tengo que silbar a escondidas", añadía.