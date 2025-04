La bebida que toma una oyente de Carlos Herrera para desayunar y que supera al café: duerme mejor y tiene más energía

Un teléfono: 900.50.60.06. Y un tema del día. Con esos dos componentes, nuestros 'Fósforos' charlan un ratito con nosotros. En este caso, les preguntamos qué hábito ha mejorado su calidad de vida. Puede ser desde no meterse en líos o, quizás, irse a vivir al campo.

Vicente es el primer 'Fósforo' que interviene. Nos escucha desde sus plácidas vacaciones y, además, nos cuenta que él se apunta a todo. Hace el ayuno intermitente, come más proteína y menos hidratos de carbono. No duerme más de 8 horas.

Pero lo que cambió totalmente su vida fue el pilates. Empezó a practicarlo con 36 años y "con 40, 45 y 50 he hecho cosas a nivel físico que con 20 no habría sido capaz". No había hecho deporte de joven. Hace pilates completo, que es con máquinas. Este deporte le da mucha flexibilidad y un músculo más fuerte "porque se puede contraer mejor". Además, a nivel articular, "ganas movilidad articular. Y eres capaz de hacer más esfuerzos físicos".

Inma, por otro lado, ha descubierto hace poco lo siguiente: "el matcha y os aseguro que es infinitamente mejor que el café. En todos los aspectos. Yo hago el matcha ceremonial. Es el más puro. Tú lo mezclas con 150 ml de agua, soja y le echo una cucharada de miel. He notado que me levanto con más energía de antes. Estoy mucho más despierta y duermo mejor. La cafeína te da el chute momentáneo, pero te quedas otra vez como un trapo. A mí me ha cambiado completamente".

Por tanto, la bebida a la que hacíamos referencia es el matcha y ha argumentado muy bien sus beneficios.

Desde hace años, Luca toma todas las mañanas para desayunar sus copos de avena. "Le echo unas pasas, un poco de canela y es una cosa que me encanta. Es muy saciante. A mí me da mucha energía. Es barata y yo lo recomiendo a todo el mundo. Pero no todos lo aceptan", explica en 'Herrera en COPE'.

¿Y qué nos cuenta Iván? Este 'Fósforo' dice que se ha enganchado a un deporte que practicaba cuando era un niño. El skate. Se encontró en la basura uno y lo quiso rescatar. Se compró unas ruedas en Wallapop y de ahí empezó. Lleva ya 4 años "y es algo que no puedo dejar de hacer 3-4 días a la semana. A mis 46".

Se lesionó una vez "y solamente pensaba en cuándo podría volver a patinar. Cuando estoy mucho tiempo sin patinar, me empieza la ciática. Y se me pasa practicándolo".

Por último, Belén relata que practica yoga. Lleva unos cinco años haciéndolo "y a mí me dolía un montón la espalda cuando me ponía bocabajo. La doctora que tenía entonces me lo recomendó. Donde yo voy hacemos muchos tipos de yoga".

El té matcha, al que hacía referencia la 'Fósfora', es un tipo especial de té verde en polvo, originario de Japón y que ha ido ganando popularidad en todo el mundo debido a sus numerosos beneficios para la salud.

Su principal diferencia con el té verde radica en la forma de consumo: mientras que en el convencional se infusionan las hojas, el matcha se consume en polvo, lo que permite ingerir todos los compuestos activos de la hoja. Esto lo hace más concentrado en antioxidantes como el EGCG, un compuesto con propiedades terapéuticas y preventivas en enfermedades cardiovasculares.

Expertos explican que “se le atribuyen propiedades como la pérdida de peso, pero que estas suelen ser exageradas”. Por lo que, aunque puede mejorar el metabolismo y moderar el apetito levemente, no tiene efectos drásticos sobre el peso y no debe considerarse un sustituto de una dieta equilibrada, independientemente de su aporte en antioxidantes.

También es importante destacar que su consumo excesivo no está exento de riesgos, ya que su contenido de cafeína (aunque es menor que el del café y el de otros tés) puede elevar temporalmente la presión arterial y, además, dificultar la absorción de hierro y poner en riesgo la salud.

Por último, se aconseja tomar "entre una y dos tazas al día, preferiblemente entre comidas” y prepararlo con agua a una temperatura de alrededor de 80 °C para preservar sus antioxidantes y mejorar su sabor.