Cris Hurtado, entrenadora, desmonta mitos sobre los cuerpos esculpidos: "No hay que pesarse"

La entrenadora Cris Hurtado ha intervenido en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'A Ciegas' con María José Navarro y Sofía Buera, para desmontar la creciente presión estética que sufren las mujeres. Según la experta, el ideal ha mutado: ya no basta con estar delgada, ahora la exigencia es "que se note que estás fuerte", un nuevo canon que mezcla salud con una estética concreta que no representa a la mayoría.

Hurtado ha explicado que este nuevo ideal de cuerpo con abdominales marcados, bíceps y bajo porcentaje de grasa es otra forma de presión. "Nos vendieron en su momento que estar delgada era sinónimo de cuidarse, y ahora nos venden que estar fuerte es que se te marquen los músculos y las venas de los brazos", ha criticado. Para la entrenadora, esta es una "imagen idealizada" que también genera frustración.

Frente a esta imposición, ha reivindicado la libertad de entrenar sin la carga de alcanzar un determinado aspecto físico. "No necesitamos otro molde, necesitamos libertad para entrenar sin presión, y esta vez sin que nos cuelguen un ideal disfrazado de salud", ha sentenciado durante su intervención.

Qué significa estar fuerte de verdad

La entrenadora redefine la fortaleza en términos de funcionalidad y bienestar en la vida cotidiana. Para ella, estar fuerte no tiene que ver con la apariencia, sino con la capacidad del cuerpo para responder a las demandas diarias. "Estar fuerte es poder levantarte del suelo de una manera ágil, estar fuerte es poder ir a comprar y poder cargar las bolsas, estar fuerte es poder coger a tus hijos, aunque vayan creciendo, estar fuerte es vivir sin dolor", ha detallado.

Hurtado insiste en que la procesión va por dentro y la apariencia no es un indicador fiable de la condición física. "Que tus músculos no estén perfectamente esculpidos no significa que no estés fuerte", ha afirmado, aclarando que la definición muscular depende de muchos factores como el porcentaje de grasa, la edad, la genética, la alimentación, la hidratación o las hormonas.

La realidad genética y los cuerpos no normativos

La experta también ha abordado la composición corporal, explicando que cada persona tiene una predisposición genética o "somatotipo" que le hace tender a acumular más grasa o a generar más músculo de forma natural. Por ello, ha puesto como ejemplo a deportistas de élite que no tienen un cuerpo normativo, como una maratoniana de su perfil de redes sociales o la nadadora de waterpolo Paula Leyton.

Sobre la nadadora Paula Leitón, ha recordado la "lluvia de críticas" que recibió por su físico durante unas olimpiadas, a pesar de ser "una persona muy fuerte", y ha añadido una reflexión sobre cómo esas críticas provenían de "gente que estaba sentada en su sofá" juzgando una imagen que no se correspondía con el ideal vendido en redes sociales.

Claves para un entrenamiento efectivo y sin presiones

Cris Hurtado ha advertido sobre las expectativas irreales que generan las redes sociales, donde algunas preparadoras físicas con "tableta de chocolate" prometen resultados inalcanzables con rutinas sencillas. "No es posible" conseguir ciertos cuerpos sin utilizar un peso adecuado, ha asegurado, calificando de engañosos muchos de los contenidos que se viralizan.

Para notar una mejora real, el entrenamiento de fuerza debe seguir un plan y una progresión, como ir aumentando el peso. "Si siempre haces lo mismo, con el mismo peso, es bastante difícil que notes cómo vas fortaleciéndote", ha señalado, recomendando la guía de un profesional para pautar los ejercicios y notar resultados.

Finalmente, Hurtado ha desaconsejado medir el progreso con la báscula. "La báscula nos dice poquito", ha comentado. Ha explicado que al hacer entrenamiento de fuerza se suele aumentar la masa muscular, lo que puede provocar una subida de peso que genera un "pánico" innecesario en muchas mujeres. En su lugar, propone fijarse en la mejora de la agilidad.

El mensaje ha sido claro: "entrena fuerza para ti, entrena fuerza para tu salud, entrena fuerza para hacerte la vida más fácil", y que la apariencia sea una consecuencia, no una imposición. Un propósito que la propia Sofía Buera ha reconocido como una meta para 2026: estar fuerte, pero sin obsesionarse.