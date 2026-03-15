Cristina López Schlichting, sobre la mudanza de León XIV: “Representa un cambio que va del estilo austero del Papa Francisco al sentido práctico de un dirigente más modernizado"

León XIV ya ha trasladado su residencia al Palacio Apostólico del Vaticano, diez meses después de ser elegido Papa y tras semanas de intensos trabajos para acondicionar la tercera logia del palacio, un espacio que es famoso por sus frescos renacentistas del taller de Rafael. Históricamente, estas logias incluyen escenas bíblicas detalladas y decoración clásica.

Sus dependencias fueron cerradas en el año 2013, ya que el Papa Francisco optó por residir en la Casa Santa Marta para evitar el aislamiento. Doce años son muchos, y era necesario arreglar los desperfectos.

“La vivienda llevaba sin tener uso desde 2013 y el deterioro de instalaciones de agua, de la electricidad, del aislamiento exige un gran trabajo por parte de técnicos del Vaticano. Están arreglando el tejado porque las filtraciones causaron mucho daño a los sistemas eléctricos y los pequeños apartamentos destinados a secretarios papales estaban inhabitables”, relataba el pasado mes de enero la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, cuando llamaba la atención entre los turistas que visitaban la Plaza de San Pedro las grúas en la fachada del Palacio Apostólico para acometer los trabajos de restauración.

Cristina López Schlichting explica el motivo por el que león XIV ha optado por residir en el palacio apostólico

La mudanza de León XIV no ha pasado desapercibida para Cristina López Schlichting, quien considera que la decisión del Pontífice a la tradición obedece a su sentido “práctico”. “El Papa es norteamericano de origen, es práctico, y ha habitado un apartamento donde puede hacer gimnasia, puede trabajar y asomarse al tradicional rezo del Ángelus”.

La presentadora de 'Fin de Semana' ha recordado que los apartamentos pontificios fueron habilitados por primera vez por el Papa Pío X a comienzos del siglo XX, y recalca que el traslado de León XIV ha generado interés entre los periodistas que informan sobre el Vaticano porque “representa un cambio en la forma de vida, que va del estilo austero de Francisco al sentido práctico de un dirigente más modernizado”, ha indicado.