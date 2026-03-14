León XIV traslada su residencia al Palacio Apostólico del Vaticano tras varios meses de reformas

León XIV se traslada este sábado, 14 de marzo, a sus apartamentos en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde se instalará junto a sus colaboradores más cercanos nueve meses después de su elección, según anunció la Santa Sede.

El Pontífice recupera de esta manera la tradicional residencia papal que su predecesor, Francisco, rechazó en 2013 para evitar sentirse aislado, optando en su lugar por vivir en la residencia de Casa Santa Marta.

En sus primeros diez meses de Pontificado, León XIV ha residido en el edificio cercano al Vaticano donde se alojaba como prefecto del Dicasterio para los Obispos antes de su elección en el cónclave del pasado mes de mayo.

arreglar las goteras y renovar la red eléctrica: los trabajos en el palacio apostólico

Durante los últimos meses, ha tenido lugar en el Palacio Apostólico obras de reforma y reestructuración en el edificio, donde se detectaron goteras y humedades después de doce años sin ser habitado. Fue necesario además renovar todos los circuitos eléctricos y de fontanería.

“El Palacio Apostólico es una construcción de finales del siglo XVI en el que no se habían hecho grandes reformas. Llevaba sin tener uso trece años y el deterioro de las instalaciones de agua, aislamiento o electricidad exige un gran trabajo por parte de los técnicos del Vaticano”, precisó la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, el pasado mes de enero cuando las grúas trabajaban en el edificio.

Y es que las filtraciones de agua causaron importantes daños en el sistema eléctrico, por lo que la tarea se centra ahora en el arreglo del tejado: “Se está haciendo una restauración integral como ha querido el Papa, pensando también en sus sucesores”, recalcó la periodista.

Aunque la Santa Sede no ha precisado la ubicación de la habitación privada, varios medios italianos apuntan a que el Pontífice podría instalarse en la zona de la buhardilla del palacio, apenas visible desde el exterior.

En dicha área se habría habilitado un gimnasio para que el Papa mantenga su rutina deportiva, mientras que el dormitorio se situaría en el ala opuesta, sin vistas directas a la plaza de San Pedro.