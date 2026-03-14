Cristina López Schlichting y la emotividad de la fe: “Tú te enamoras de una persona por un proceso emocional, pero toda relación que no sea racional se acaba diluyendo”

Tras una larga sequía espiritual en Europa, aparecen realidades que proponen el cristianismo y que están siendo seguidas de manera sorprendente por muchos jóvenes y adultos. Emaús, Effeta, Hakuna... son experiencias de 'primer anuncio' con fórmula de reuniones y retiros que llaman la atención.

De ahí que los obispos publicasen hace unos días un documento en el que advierten de la necesidad de no reducir la fe en la emociones. Un texto que algunos medios han manipulado diciendo que el objetivo de los obispos es prevenir contra estos movimientos.

El obispo de Getafe: "la fe no es solo pura emotividad, sino que tiene también de racionalidad y de voluntad”

El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha recalcado en 'Fin de Semana' que se trata de un documento interesante, titulado 'El corazón habla al corazón', en alusión a la frase del cardenal y Doctor de la Iglesia John Henry Newman, y redactado por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.

“Es una reflexión sobre el valor del sentimiento en la vida cristiana, el valor de lo afectivo que forma parte junto a lo racional del hombre. Vivimos en una sociedad posmoderna que absolutiza todo lo emotivo y la fe no es solo pura emotividad, sino que tiene también de racionalidad y de voluntad”, ha expresado el titular de la diócesis getafense.

De ahí que García Beltrán subraye la importancia de buscar un equilibrio en la experiencia de la fe, “porque si nos quedamos solo en pura emotividad nos quedamos en el impacto y no pasamos a lo que viene después, la adhesión a Cristo. Se trata de configurar la vida de los cristianos con el Señor para ser discípulos y apóstoles”, ha continuado argumentando.

En este sentido, el obispo señala que la vida cristiana ha de ser Trinitaria: “Viene de Cristo, que nace del Espíritu y nos lleva al Padre, y luego tener una dimensión personal que toca a toda la persona”.

“No se puede sacar la adoración eucarística de su contexto celebrativo para hacer cada uno lo que le dé la gana"

Ginés García Beltrán ha hecho hincapié en la importancia que se hace en el documento doctrinal de la formación, señalando que una experiencia de 'primer anuncio' emotiva “que quiere vivir por su cuenta no viene de Dios”, ha alertado.

A su vez, advierte de que si el cristianismo “no llega al hermano más pobre algo estaremos haciendo mal”, y pone también el foco en la rigurosidad de la parte litúrgica y celebrativa en estas experiencias: “No se puede sacar la adoración eucarística de su contexto celebrativo para hacer cada uno lo que le dé la gana. Es para integrar en nuestra experiencia de fe todas las dimensiones del hombre”, ha insistido.

Para Cristina López Schlichting ha valorado este documento doctrinal afirmando que le recuerda al enamoramiento o al matrimonio: “Tu te enamoras de una persona por un proceso incluso biológico, emocional, pero toda relación que no esté fundamentada en un sentido común, en un entorno de racionalidad, se acaba diluyendo”, señala.