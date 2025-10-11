Jorge Olcina, sobre la dana Alice: "Este tipo de fenómenos se producen por la confluencia de una bolsa de aire muy inestable y frío con un mar Mediterráneo que registra valores muy altos de temperatura"
El meteorólogo Jorge Olcina explica en 'Fin de Semana' que la combinación de aire frío con un mar cada vez más cálido es el cóctel perfecto para las lluvias torrenciales
La dana Alice está dejando intensas precipitaciones durante las últimas horas en el sureste peninsular. Las zonas más afectadas han sido la Región de Murcia y el litoral sur de Alicante, donde se han registrado anegamientos e inundaciones. Afortunadamente, la masa nubosa más importante ya se ha desplazado, dando un respiro a estas áreas. El meteorólogo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha explicado en el programa 'Fin de Semana' de COPE que la inestabilidad se ha desplazado.
El foco se traslada a Valencia y Baleares
"Ahora la zona más inestable de esta DANA está en provincia de Valencia, Castellón, sur de Cataluña y el archipiélago balear, especialmente las islas de Mallorca y Ibiza", ha señalado Olcina. El experto pide mantener la atención en las próximas horas ante la posibilidad de chaparrones intensos que provoquen el desbordamiento de cauces.
Un mar 'sobrecalentado', la clave del riesgo
Según ha detallado el climatólogo, este tipo de fenómenos extremos se produce por la confluencia de una bolsa de aire muy inestable y frío en las capas altas de la atmósfera con un mar Mediterráneo que registra valores muy altos de temperatura. Esta combinación es "el componente idóneo para que se formen tormentas, que las lluvias descarguen con intensidad".
Olcina ha destacado que el progresivo calentamiento del mar, que tarda más tiempo en enfriarse, aumenta el periodo de riesgo. De hecho, ha recordado que localidades como Los Alcázares (Murcia) han sufrido varios episodios de inundaciones en los últimos años. "Es un poco lo que nos toca convivir a partir de ahora, los otoños mediterráneos, pues, lamentablemente, van a ser de este tipo", ha sentenciado.
Previsión para la semana
Mientras el Mediterráneo sufre la inestabilidad, el resto de la Península y, en especial la cornisa Cantábrica, disfruta de un fin de semana tranquilo y soleado. De cara a la próxima semana, el lunes todavía podría registrarse alguna lluvia débil, pero a partir del martes y hasta el viernes "vuelve a instalarse esas condiciones anticiclónicas de estabilidad, subirán las temperaturas".
