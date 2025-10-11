La influencia de la dana Alice, por autonomías: el pronóstico del tiempo para este sábado

Una calle de Alicante cortada tras las fuertes lluvias por la Dana ‘Alice’, a 10 de octubre de 2025, en Alicante (España).

La influencia de la dana Alice mantendrá la situación de inestabilidad este sábado en el tercio este peninsular, Melilla, Estrecho y Baleares, con precipitaciones fuertes o muy fuertes, tormentas y ocasionalmente granizo en el archipiélago balear y la fachada oriental peninsular, llegando a registrarse lluvias torrenciales de forma ocasional.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a pesar de la incertidumbre sobre la evolución de la depresión aislada en niveles altos (dana), en el tercio este de la península se prevén acumulaciones de agua significativas en litorales y prelitorales entre el delta del Ebro y el cabo de la Nao y en Baleares.

Las precipitaciones también pueden llegar a otros puntos del centro-este peninsular, mientras en el resto predominará el cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y probables bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte, así como en el interior de las comunidades del sureste y de Alborán, donde se prevé la entrada de polvo en suspensión.

Se registrará un ascenso de las temperaturas máximas en el tercio norte y sureste peninsular, que llegará a ser notable en el interior del Cantábrico oriental y descensos en el bajo Ebro y zonas próximas, mientras en el resto habrá pocos cambios. Las mínimas tendrán, en general, pocos cambios.

Predominarán vientos del este y noreste en la península y Baleares, que serán moderados en litorales, meseta sur, Ibérica oriental y zonas de interior del este peninsular. Habrá probables intervalos fuertes en Alborán y litorales de Cataluña y norte de Galicia, así como, con la posibilidad de alguna racha muy fuerte, en el Estrecho y litorales del sureste. Alisio moderado en Canarias.

Predicción por comunidades autónomas

- GALICIA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en zonas bajas del interior de Lugo que irán acompañadas de brumas y bancos de niebla y algo de nubosidad de evolución en zonas altas de la mitad sur. Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios; máximas en ascenso o sin cambios.

Viento flojo, variable en el interior o más intenso en el litoral norte con alguna racha fuerte en zonas expuestas y que girará a norte en el litoral de Pontevedra.

- ASTURIAS: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el interior central y occidental acompañados de brumas en sus zonas bajas y algún banco de niebla. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo variable en el interior y moderado en el litoral que irá amainando.

- CANTABRIA: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas, con brumas y algún banco de niebla disperso. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en aumento en el interior, más ligero en el litoral. Viento flojo en el interior y también en el litoral, donde se registrarán rachas moderadas en zonas expuestas.

- PAÍS VASCO: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el interior acompañados de brumas y algún banco de niebla disperso en sus zonas altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ascenso, que será localmente notable en el interior de las provincias litorales. Viento flojo, algo más intenso en las horas centrales.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con intervalos nubosos matinales en el este y noreste y con nubosidad de evolución en el suroeste y en zonas de montaña. Probabilidad de bancos de niebla. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Viento del noreste o variable, flojo en general con rachas fuertes.

- NAVARRA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el cuadrante noroccidental acompañados de brumas y algún banco de niebla disperso, y nubosidad de evolución en la Ribera y el Pirineo. Temperaturas mínimas en ligero descenso o con pocos cambios; máximas en ascenso. Viento flojo variable, algo más intenso durante las horas centrales.

- LA RIOJA: poco nuboso, con intervalos nubosos al principio en la Rioja alta, donde no se descartan también bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en ascenso. Viento variable o del este, flojo en general.

- ARAGÓN: nuboso en la mitad sur e intervalos nubosos en el resto. Precipitaciones, acompañadas de chubasco y sin descartar tormenta, en el este de Teruel. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las máximas en el este de Teruel. Viento flojo variable, con intervalos de intensidad moderada.

- CATALUÑA: nuboso en el tercio sur e intervalos nubosos en el resto. Precipitaciones en la mitad sur de Tarragona, con chubascos acompañados de tormenta y que probablemente serán fuertes y persistentes y alcancen puntos del litoral sur de manera más dispersa y ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en descenso.

Viento moderado ocasionalmente fuerte en el litoral; en el resto flojo, con intervalos de intensidad moderada en zonas del prelitoral.

- EXTREMADURA: poco nuboso, con nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios. Viento del este y nordeste, flojo con intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso al principio aumentando la nubosidad media y alta y las nubes de evolución. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el sureste. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los aumentos. Vientos flojos en general y con intervalos moderados.

- CASTILLA-LA MANCHA: nuboso o poco nuboso, aumentando la nubosidad a partir de mediodía. Probabilidad de nieblas dispersas en zonas montañosas. Lluvias débiles y chubascos dispersos, con posibles tormentas en el extremo oriental y Cuenca. Temperaturas mínimas con cambios ligero, máximas en aumento. Vientos flojos en general y con intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: muy nuboso o cubierto, con chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en el litoral y el prelitoral. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso, en ligero ascenso o sin cambios. Viento moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el resto.

- REGIÓN DE MURCIA: muy nuboso, con chubascos acompañados de tormentas, más intensos y frecuentes de madrugada; en el sur de la región podrán ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, tendiendo a remitir. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos a moderados, más intensos en litoral.

- BALEARES: nuboso con chubascos acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso. Viento moderado del este.

- ANDALUCÍA: poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos aislados en la mitad oriental y el litoral mediterráneo que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas sin cambios, localmente en ascenso. Vientos moderados con intervalos fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho, y flojos a moderados en el resto.

- CANARIAS: predominio de cielo nuboso en el norte de las islas; en el resto, poco nuboso con algunos intervalos ocasionales y presencia de nubes altas en las islas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado, ocasionalmente fuerte en las islas centrales. En cumbres, viento flojo. Brisas en las costas suroeste de las islas montañosas.