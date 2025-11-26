Una española monta en el metro de Alemania y lo que le pasa al entrar al vagón la trastoca de inmediato: "Esa gente..."

En la sección 'Maneras de Vivir' del programa 'Herrera en COPE', los periodistas María José Navarro y Jorge Bustos han repasado varios temas de actualidad. La conversación ha puesto el foco en la violencia machista, con motivo del 25N, pero también ha habido espacio para analizar polémicas virales y el mundo del deporte.

El testimonio de la violencia vicaria

Navarro ha compartido la historia de Itziar, una madre cuyo hijo de 13 años, Julen, fue asesinado por su padre en 2011. La colaboradora ha transmitido el desgarrador testimonio de la mujer, quien afirmó: "A las que nos toca nos matan en vida". Itziar relató su lucha por la justicia y para que no se culpara a su propio hijo del suceso.

En la misma línea, se ha comentado una campaña institucional en la que participa la actriz Ester Expósito. En ella se narra una historia sobre violencia vicaria, y los locutores han elogiado la capacidad de la actriz para transmitir con "emoción contenida".

Polémicas virales y consejos de una estrella

El programa también ha abordado un vídeo viral donde dos hombres justifican su recurso a la prostitución. Ambos alegan tener miedo a ser denunciados por el "feminismo extremo que hay ahora mismo", como uno de ellos declara, lo que les llevaría a frecuentar "bares con lucecitas".

Del mismo modo, se ha hecho eco de la entrevista de Jorge Valdano a Rafa Nadal, donde el tenista aconseja al joven futbolista Lamine Yamal. Nadal recomendó: "que se rodee de gente que le ayude de verdad, gente que quiera lo mejor para él y que él sea lo suficientemente inteligente para querer escuchar". Jorge Bustos ha subrayado la talla moral del deportista al usar la primera persona del plural en su reflexión.

La anécdota del día en un metro alemán

Como contrapunto más amable, Navarro ha contado la anécdota de una chica española en el metro de Alemania. Al entrar en el vagón, saludó diciendo "Hola, buenas" y, para su sorpresa, varios pasajeros alemanes le respondieron en perfecto castellano.

El gesto ha sido celebrado en el programa y muy comentado a partes iguales.

Precisamente, este tipo de anécdotas en el transporte público son muy comunes. Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Tal y como relató la propia María José Navarro en su 'Historia del Día' una joven, grabando un vídeo en el metro de Barcelona, se encontró con una inesperada protagonista que conquistó a millones de personas.

El suceso lo protagonizó Cesarina Adames, una trabajadora de la limpieza. Mientras la joven creadora de contenido Florci Gonzi se grababa en el andén de la estación de Sagrada Familia, Cesarina apareció en plano con su carrito y una enorme sonrisa. Lejos de apartarse, decidió quedarse y limpiar justo debajo del banco donde se apoyaba la cámara, convirtiéndose en el centro de un vídeo que se hizo viral.

La naturalidad y alegría de Cesarina, apodada “la sonrisa de España”, cautivaron a la audiencia. A pesar de que su vida ha estado marcada por la dureza, como la pérdida de un hijo, su actitud positiva se convirtió en un ejemplo. El vídeo no solo le dio fama, sino también una oleada de cariño por parte del público, que le agradece que muestre siempre su mejor cara. Puedes escuchar aquí el relato completo.