El sector bancario te cuenta cómo evitar la ciberestafa por el Black Friday

En estos días de descuentos de Black Friday aprovechamos para esos regalos pendientes y otros para Navidad.

Época de grandes compras, lo que supone una oportunidad para los ciberdelincuentes. Por eso, prudencia y prevención. Desconfía de las grandes ofertas de páginas que no conozcas y de enlaces que te lleguen por correo electrónico o SMS, y no pongas ningún dato personal o bancario en webs que no sean oficiales. En lo digital, preocúpate igual.

