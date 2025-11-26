El sector bancario te cuenta cómo evitar la ciberestafa por el Black Friday
Redacción Herrera en COPE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:34 min escucha
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
En estos días de descuentos de Black Friday aprovechamos para esos regalos pendientes y otros para Navidad.
Época de grandes compras, lo que supone una oportunidad para los ciberdelincuentes. Por eso, prudencia y prevención. Desconfía de las grandes ofertas de páginas que no conozcas y de enlaces que te lleguen por correo electrónico o SMS, y no pongas ningún dato personal o bancario en webs que no sean oficiales. En lo digital, preocúpate igual.
Y recuerda: el sector bancario, contigo.
Carlos Herrera
