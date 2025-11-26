COPE
Herrera en COPE
El sector bancario te cuenta cómo evitar la ciberestafa por el Black Friday

Escucha el 'Sector Bancario' de este miércoles 26 de noviembre

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? 

En estos días de descuentos de Black Friday aprovechamos para esos regalos pendientes y otros para Navidad. 

Época de grandes compras, lo que supone una oportunidad para los ciberdelincuentes. Por eso, prudencia y prevención. Desconfía de las grandes ofertas de páginas que no conozcas y de enlaces que te lleguen por correo electrónico o SMS, y no pongas ningún dato personal o bancario en webs que no sean oficiales. En lo digital, preocúpate igual. 

Y recuerda: el sector bancario, contigo.

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

