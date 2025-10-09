El meteorólogo Jorge Olcina señala las zonas en riesgo por la DANA Alice: "Nos esperan horas complicadas"

La DANA, bautizada como ‘Alice’, ha llegado con fuerza a la costa de Levante, afectando especialmente a las provincias de Alicante y Murcia con lluvias que han sido intensas a lo largo de la mañana. La situación ha trastocado la logística de la selección española de fútbol de cara a su próximo partido en Elche. Así lo han analizado en el programa ‘Deportes COPE en La Linterna’, con Ángel Expósito y Manolo Lama.

El catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante y hombre del tiempo de COPE, Jorge Olcina, ha confirmado la llegada de las precipitaciones y ha lanzado una advertencia sobre la evolución del temporal en las próximas horas. Puedes escuchar aquí el aviso de Jorge Olcina.

Nos esperan todavía unas horas complicadas" Jorge Olcina Catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante

Cambio de planes para la Selección

Más sobre la DANA La selección española aplaza su viaje a Elche de este viernes por la alerta roja como consecuencia de la dana 'Alice'

El principal efecto de la DANA en el ámbito deportivo ha sido la alteración de la agenda de la selección española. Tal como ha informado el periodista Miguel Ángel Díaz, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido, previa consulta con la AEMET y con la autorización de la UEFA, modificar su plan de viaje.

El equipo, que inicialmente iba a aterrizar en Elche el viernes por la tarde, viajará finalmente el sábado por la mañana, el mismo día del partido. El entrenamiento del viernes y la rueda de prensa de Luis de la Fuente y Mikel Merino se realizarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

El Martínez Valero, preparado para el partido

Pese a la alerta, la situación en Elche parece controlada. El periodista de COPE Cristian Egea, desplazado a las inmediaciones del estadio Martínez Valero, ha informado de que en la ciudad no llueve en estos momentos y tanto el césped como las vías de acceso principales están en "perfectas condiciones". Sin embargo, el aparcamiento destinado a la afición está anegado, aunque el parking del propio estadio permanece operativo.

EFE Un coche de policía circula por una calle anegada por la lluvia en Foia, en Elche

Como medida de precaución y para evitar desplazamientos innecesarios ante un puente del Pilar pasado por agua, la RFEF ha suspendido la ‘Fan Zone’ que estaba programada para los aficionados en las horas previas al encuentro.

La previsión de la DANA Alice

Jorge Olcina ha explicado que, tras las lluvias del día, se vive "una especie de parón", pero ha advertido que no hay que bajar la guardia. Se espera que las precipitaciones se reactiven con intensidad a partir de la madrugada y durante toda la jornada del viernes, afectando de nuevo a Alicante, Murcia y el sur de Valencia. De hecho, localidades como Lorca han activado dispositivos especiales.

EFE Un hombre pasa con un paraguas bajo los banderines colgados en Catarroja

A pesar de los cambios, todo indica que el partido entre España y Georgia se jugará el sábado a las 21:00 horas como estaba previsto. La autorización de la UEFA para retrasar el viaje del combinado nacional ha sido clave, a la espera de que la DANA Alice amaine definitivamente.