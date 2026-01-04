Jorge Bustos recela de las intenciones de Trump con Venezuela y advierte sobre el futuro: 'Lo que necesita el pueblo venezolano es libertad y democracia'

El director de 'La Mañana de COPE con Carlos Herrera', Jorge Bustos, ha analizado la caída de Nicolás Maduro en el programa 'Fin de Semana con Cristina L. S.'. Bustos ha descrito un sentimiento de "alegría mezclada con incertidumbre" que se palpaba en Canarias, una región con fuertes vínculos con Venezuela. Sin embargo, ha advertido que la alegría inicial por el fin de "un dictador sanguinario" se ha visto matizada por las dudas sobre las verdaderas intenciones de Donald Trump.

Un plan centrado en el petróleo

Bustos ha calificado la rueda de prensa de Trump como "un poco obscena" por su insistencia en el petróleo y la desnacionalización de las compañías. Según el periodista, Trump es un "tiburón de los negocios" y su plan podría no ser "abrir una transición democrática en Venezuela, sino derrocar a la pieza que le molestaba para poder acceder más fácilmente a los pozos petrolíferos", dejando intactas a otras figuras del chavismo.

El plan de Donald no era tanto abrir una transición democrática en Venezuela, sino derrocar a la pieza que le molestaba" Jorge Bustos Comunicador en Herrera en COPE

Para el analista, esta intervención responde a la "doctrina Monroe rebautizada como Donroe", en la que Trump considera que todo el continente americano "le pertenece" e interviene para "salvaguardar, no la democracia, sino sus intereses". Bustos ha recordado que no es una práctica nueva, pero que el expresidente estadounidense la expresa sin el "velo de pudor" de sus predecesores.

La sombra de un pacto: Venezuela por Ucrania

La principal tesis de Jorge Bustos es que la operación de Trump podría ser un "pacto encubierto entre Putin y Trump" para repartirse las esferas de influencia globales. El periodista se ha preguntado por la presencia de Delcy Rodríguez en Moscú durante los acontecimientos, sugiriendo un posible intercambio: "Yo me reparto a América y tú te repartes a Europa".

Esta hipótesis, ha señalado Bustos, sitúa a Europa en una posición muy delicada, convirtiéndola en el "patio trasero" de Rusia y evidenciando que Estados Unidos "ya no son nuestros aliados en el sentido clásico". Figuras como Zelenski en Ucrania, así como los líderes de Polonia y los países bálticos, tienen motivos para estar "inquietos" ante este nuevo escenario geopolítico.

Para el periodista, el objetivo no debe ser solo la salida del dictador, sino el desmantelamiento de toda la estructura de poder. "Lo que queremos no es que quiten al dictador, lo que queremos es que quiten el régimen, el régimen entero", ha sentenciado. Bustos ha alertado del riesgo de que la cúpula chavista, con figuras como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino, permanezca y todo siga igual.

Lo que queremos es que quiten el régimen, el régimen entero" Jorge Bustos Comunicador de COPE

Bustos ha concluido que la única solución real para el país pasa por un proceso liderado por la oposición democrática. "Lo que necesita el pueblo venezolano es libertad y democracia, y para eso solo Edmundo González y María Corina Machado pueden abanderar ese camino de transición", ha afirmado, refiriéndose a ellos como los "legítimos vencedores electorales".