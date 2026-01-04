Cristina López Schlichting, reacciona al beneplácito de Trump a Delcy Rodríguez: "Esto es muy grave"

La detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una intervención norteamericana ha provocado una ola de reacciones que han pasado de la euforia inicial al desconcierto. Así lo ha analizado la periodista Cristina López Schlichting en su monólogo en el programa 'Fin de Semana de COPE', donde ha desgranado las claves de un escenario geopolítico convulso y lleno de interrogantes sobre el futuro del país caribeño.

Delcy Rodríguez, la sucesora inesperada

La alegría desatada entre la comunidad venezolana por la caída del tirano, que ha forzado al exilio a un tercio de la población, ha dado paso a la perplejidad. La razón es que la sucesora de Maduro no es la líder opositora María Corina Machado, ganadora legítima de las elecciones, sino su propia vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Rodríguez ya ha sido ratificada por el Tribunal Supremo venezolano y, sorprendentemente, cuenta con el beneplácito del presidente norteamericano, Donald Trump.

Esta situación, que López Schlichting califica de "muy grave", se apoya en las propias declaraciones de Trump, quien ha confirmado los contactos con la nueva mandataria. Según el presidente de EEUU, su homólogo venezolano, Marco Rubio, ha conversado con ella y ha manifestado su disposición a colaborar. "En esencia está dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer grande Venezuela de nuevo, eso es muy simple", ha señalado Trump.

El respaldo a Rodríguez contrasta con la descalificación hacia la líder de la oposición y ganadora de las elecciones de 2024 junto a Edmundo González. Para Trump, la Premio Nobel no tiene el apoyo necesario para gobernar. "Creo que sería muy difícil que ella fuera la líder, no tiene el respaldo interno ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", ha afirmado, sembrando la duda sobre las verdaderas intenciones de la intervención.

El petróleo como telón de fondo

En su análisis, López Schlichting plantea una pregunta clave: "¿Es que va a colaborar Donald Trump con el régimen y con Delcy Rodríguez a cambio de controlar el negocio del petróleo?". La periodista subraya que el propio Trump ha insistido en que la nacionalización de las compañías petrolíferas "se ha acabado" y que las empresas estadounidenses regresarán para relanzar la producción de crudo, aprovechando las enormes reservas venezolanas, superiores a las de Arabia Saudí.

El presidente de EEUU ha llegado a afirmar que dirigirá el país temporalmente a través de los altos cargos de su gobierno, como el secretario de Defensa o el director de la CIA, para evitar que "otra persona que sea lo mismo de antes" tome el poder. Para López Schlichting, esto podría significar que "estos señores organicen la exportación del petróleo y que en cambio la estructura del régimen se mantenga aparentemente bajo el mando de Delcy Rodríguez".

La tesis de un posible pacto se refuerza, según la comunicadora, por el hecho de que Maduro vaya a ser juzgado en Nueva York por tráfico de drogas y no por crímenes de lesa humanidad, lo que podría suponerle penas menores. Además, destaca el cambio en el discurso de Delcy Rodríguez, que pasó de llamar a la "conmoción externa" y a "echarse a la calle" por la mañana, a pedir "paz y tranquilidad" por la tarde, en lo que parece un gesto de flexibilización.

Fractura internacional y advertencia a Latinoamérica

La actuación unilateral de Donald Trump evidencia, para López Schlichting, "el fin oficial de la alianza de Estados Unidos con Europa". La Unión Europea se encuentra ahora en una posición comprometida, emitiendo mensajes que intentan "nadar y guardar la ropa", al reiterar que Maduro no es un presidente legítimo pero pidiendo a la vez que se respete el derecho internacional vulnerado por Trump.

Mientras María Corina Machado y Edmundo González reclaman el poder que ganaron en las urnas, contando con el apoyo explícito del PP en España, Trump ha aprovechado para lanzar una advertencia a otros regímenes afines como Cuba, Colombia y México. Sobre el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha llegado a decir que "debe vigilar su trasero", evidenciando el nuevo tablero de poder que se configura en la región.