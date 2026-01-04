"Los que elegimos con nuestro voto a nuestros representantes, no sabemos la frustración que supone votar por el cambio y que ese cambio parezca que nunca llega"

La detención de Nicolás Maduro en Nueva York ha sumido a Venezuela en un estado de máxima expectación e inquietud. El líder chavista fue capturado en una operación relámpago de las fuerzas especiales Delta de Estados Unidos en su propia residencia en Caracas, según director de 'La Mañana Fin de Semana', Fernando de Haro. Maduro, que ya se encuentra en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, se enfrenta a graves cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.

Esta noticia ha generado una mezcla de esperanza e inquietud entre los millones de venezolanos que, como recordaba de Haro, han sufrido un exilio forzado, la falta de medicinas y alimentos, y han vivido con miedo tanto de la policía como del ejército. Para una población acostumbrada a la represión y a la vulneración de derechos, la caída del mandatario representa un punto de inflexión histórico.

El chavismo se atrinchera sin Maduro

Pese a la detención, el chavismo no ha caído. En un movimiento rápido, el Tribunal Supremo de Justicia ha nombrado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como nueva presidenta del país. Rodríguez ha negado cualquier negociación con Estados Unidos y ha exigido la liberación de su predecesor: "Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro".

La confusa hoja de ruta de Trump

La situación se ha vuelto aún más confusa tras una rueda de prensa de Donald Trump que ha sembrado el desconcierto. El presidente estadounidense aseguró que está negociando con el régimen chavista y, sorprendentemente, descalificó a la líder de la oposición, María Corina Machado, elegida por los venezolanos. "Sería muy duro para ella ser la líder, no tiene ni el apoyo ni el respeto del país", afirmó Trump.

Trump también adelantó sus planes para una transición larga, sugiriendo una especie de protectorado estadounidense en Venezuela. "Vamos a dirigir este país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y justa", declaró, añadiendo que las compañías petroleras estadounidenses explotarán el crudo venezolano a cambio de la reconstrucción, lo que ha mermado la legitimidad de la intervención.

La criticada posición de Sánchez

En el plano internacional, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó la intervención apelando al derecho internacional y se ofreció a mediar. Sin embargo, esta postura ha sido recibida con escepticismo, como señaló de Haro, recordando que Sánchez "se ha negado a reconocer a Edmundo González" como presidente electo y mantiene lazos con figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, defensor histórico del régimen chavista.

La credibilidad de Sánchez como mediador queda en entredicho por episodios como el llamado Delcygate, cuando la ahora presidenta venezolana fue recibida en España por el entonces ministro Ábalos pese a tener prohibida la entrada en territorio europeo. Además, se le ha reprochado su negativa a felicitar a María Corina Machado por su premio Nobel.

Mientras el futuro inmediato de Venezuela es una incógnita, la oposición se aferra a la esperanza. María Corina Machado ha emitido un comunicado afirmando que está lista para tomar el poder, y cobran especial relevancia las palabras que pronunció su hija al recibir el Nobel: "Venezuela volverá a respirar, abriremos las puertas de las cárceles y veremos a miles de personas que fueron detenidas injustamente salir al cálido sol".