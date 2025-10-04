Tomás Guasch señala la solución para las lesiones de Lamine Yamal: "Empecemos a hacer las cosas bien"

La solución que da Tomás Guasch para las lesiones de Lamine Yamal: "Vamos a hacer las cosas bien"

Tomás Guasch ha expresado con contundencia en 'El Partidazo de COPE' su visión sobre la situación que rodea a la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal.

El periodista ha alertado sobre los riesgos físicos que asume el jugador participando en partidos "cada tres días" y los problemas personales derivados de su actual modo de vida.

desconvocado con la selección

El nombre de Lamine Yamal volvió a ser noticia este viernes. Primeramente, el seleccionador nacional Luis de la Fuente dio a conocer la convocatoria para los encuentros de España frente a Georgia el sábado 11 de octubre en Elche, y ante Bulgaria tres días más tarde, el día 14, en Valladolid.

Y en esa convocatoria aparecía el nombre de Lamine Yamal. Un nombre que fue polémica entre el Barça y la RFEF debido a que desde el Barça acusaron al seleccionador de haberle forzado en la anterior convocatoria.

Sin embargo, horas más tarde, el Barça confirmaba que el jugador arrastra molestias tras el partido ante el PSG y estará de baja entre dos y tres semanas . La selección anunciaba también la desconvocatoria del jugador.

Una vida normal como protección

La propuesta de Guasch es clara y directa: el futbolista debería volver a un entorno controlado. "En vez de vivir en un piso con 18 años, tiene que vivir en La Masía", afirmó. Para el colaborador, esta medida sería el primer paso para "empezar a hacer las cosas bien" y tener una "vida normal".

El periodista criticó duramente el entorno actual del joven, que debutó con solo 15 años. "Como esto es una coña, desde que se levantan hasta que se acuestan, pues tiene solo problemas", sentenció Guasch, insistiendo en la necesidad de un cambio drástico en su rutina.

EFE Lamine Yamal se lamenta durante el partido en Champions contra el PSG.

Riesgos físicos y económicos

Guasch también hizo hincapié en los peligros físicos, como la pubalgia, que acechan a un jugador tan joven. Recordó que es una "criatura" que no ha "acabado de desarrollar", lo que multiplica el riesgo de lesiones si no se gestiona su progresión.

Sin embargo, el propio colaborador admitió la dificultad de aplicar su solución. Con 18 años, el jugador "es multimillonario", una realidad que choca con la disciplina de la residencia. "¿Y cómo le vas a decir tú, vete a La Masía a dormir?", se preguntó de forma retórica.

EFE Lamine Yamal calentando en el Barcelona - Real Sociedad.

La conclusión de Guasch fue tajante, insistiendo en su idea como única vía para encauzar la carrera y vida del futbolista: "A La Masía a dormir con críos de su edad y a estudiar y hacer las cosas como dios manda".