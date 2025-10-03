Emilio Pérez de Rozas señala la clave de la polémica entre la selección española y el Barça por Lamine Yamal: "Por ahí no paso"

El nombre de Lamine Yamal vuelve a ser noticia este viernes. Primeramente, el seleccionador nacional Luis de la Fuente dio a conocer la convocatoria para los encuentros de España frente a Georgia el sábado 11 de octubre en Elche, y ante Bulgaria tres días más tarde, el día 14, en Valladolid.

Y en esa convocatoria aparecía el nombre de Lamine Yamal. Un nombre que fue polémica entre el Barça y la RFEF debido a que desde el Barça acusaron al seleccionador de haberle forzado en la anterior convocatoria.

Sin embargo, horas más tarde, el Barça confirmaba que el jugador arrastra molestias tras el partido ante el PSG y estará de baja entre dos y tres semanas . La selección anunciaba también la desconvocatoria del jugador.

la explicación de luis de la fuente

El seleccionador, preguntado por el joven jugador culé y la polémica con Hansi Flick, De la Fuente explicó que no había ningún problema con el entrenador alemán: "No hay ningún conflicto con Hansi. Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca"

Este viernes, en el programa de Deportes COPE en La Linterna con Manolo Lama se debatió sobre esta situación, y nuestro compañero Emilio Pérez de Rozas realizó el siguiente apunte atendiendo a los patrocinadores de su equipo y de la selección: "Este muchacho, es Adidas con España y Nike con el Barça. O sea, que el muchacho telita la misión que tiene" Pincha en el siguiente enlace para escuchar íntegro el programa de esta noche.

"Y yo desde luego por lo que no paso es por una acusación a al seleccionador de que ha hecho jugar a Lamine cuando estaba lesionado...pero si tiene el mismo masajista, si tiene el mismo fisio, si el fisio de uno es el fisio del otro, o sea, ¿cómo va a haber trampa ahí? O sea, ahí jugó el muchacho, estaba bien, luego se lesionó y ahora como el Barça ya ganado un partido sin Lamine, pues se lo guardas, ya está", señaló.