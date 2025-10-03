Rafael Louzán, presidente de la RFEF, valora la polémica con el Barça por Lamine Yamal: "Estamos coordinados"

La figura de Lamine Yamal ha vuelto a ser noticia este viernes a raíz de su convocatoria con la selección, y su posterior lesión.

A primera hora de la mañana, Luis de la Fuente confirmó la presencia de Lamine en la lista, pero horas más tardes, el FC Barcelona emitió un comunicado sobre el estado del joven jugador blaugrana: "Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas".

las palabras de louzán

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, atendió a los medios de comunicación en la tarde de este viernes y ha analizado toda la polémica con el Barça a raíz de Lamine Yamal. Un Louzán que ha asegurado que "estamos coordinados" con el equipo culé, y por tanto, "en las polémicas hay que darle la dimensión justa que tienen".

"Está bien que haya tensión y que se vivan estos momentos, pero creo que tenemos una gran selección, independientemente de que pueda venir Lamine, o no, ya veremos, vamos a esperar. Pero por lo tanto, a mí me gusta que haya buen ambiente, que haya paz", añadió el presidente de la RFEF.

Preguntado por nuestro compañero Carlos Ganga, Louzán confesó que defiende la actuación de Luis de la Fuente durante el anterior parón de selecciones: "Por supuesto, cómo no vamos a defender la labor de Luis y de todo su equipo técnico".

"Entiendo que con el Barcelona, como saben, hay una estrecha y magnífica relación, igual que con el resto del club. Por lo tanto, vamos a trabajar en esa línea", concluyó.