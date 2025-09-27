Flick recupera a Lamine Yamal y manda otro mensaje a De la Fuente: "Si lo llama, es su decisión"

Hansi Flick, ha asegurado que es "decisión" del seleccionador Luis de la Fuente llamar a Lamine Yamal, que este domingo tendrá "algunos minutos" en el partido ante la Real Sociedad, para la próxima convocatoria, y ha señalado que no tiene "la sensación" de que pueda "recaer" de su lesión.

"No es mi trabajo, es el trabajo del seleccionador español. Si lo llama, es su decisión", declaró en rueda de prensa, donde confirmó que el extremo podrá jugar. "Creo que le veremos en el banquillo o en el equipo, pero sí que tendrá algunos minutos", dijo. "No tengo la sensación de que pueda recaer. Nunca se sabe, pero estamos convencidos de que es el momento adecuado para volver. Estamos contentos de volver a contar con él", reconoció.

Ante la baja de Joan García, el alemán recalcó que confía en Wojciech Szczesny. "No son buenas noticias, son cosas que pasan. Ahora vuelve Tek; en la segunda parte de la temporada pasada ganamos casi todos los partidos y tres títulos con él. Es un portero fantástico y una persona fantástica. No tengo dudas", manifestó.

Sin embargo, reconoció que están teniendo demasiadas lesiones en este primer tramo de la temporada. "Creo que no es normal. Te puedes esperar algunas, pero no tantas. Estamos analizando la situación, lo que hemos hecho los días antes... Es nuestro trabajo, pero tenemos un gran equipo", subrayó. "Es parte de mi trabajo como entrenador. Siempre hay desafíos. Tenemos un equipo fantástico, algunos lesionados, pero nos centramos en lo que está en nuestras manos", advirtió.

Cordon Press Joan García estará más de un mes de baja por una lesión de menisco

Por otra parte, alabó a su rival de este domingo. "El entrenador tiene el ADN de la Real Sociedad. Tiene una idea muy clara de cómo quiere jugar, una estructura fuerte y quiere salir desde atrás. Delante tienen atacantes muy buenos y rápidos, inteligentes. Es una buena oportunidad para mostrar nuestra calidad", expresó, antes de hablar del césped de Montjuïc. "Espero que esté bien. He visto algunas fotos. Los jardineros creo que han hecho un gran trabajo y mañana lo veremos, pero creo que está bien", expuso.

Además, el partido frente al Paris Saint-Germain de la próxima semana no condicionará la alineación. "Siempre nos centramos en el siguiente partido, y el siguiente partido es mañana contra la Real Sociedad. Luego ya veremos cómo queremos preparar el partido con el PSG. Lo más importante es centrarnos en el partido de mañana porque es muy importante. Ahora llevamos cuatro victorias en cuatro partidos y queremos mostrarnos ante nuestra afición con la misma idea de la temporada pasada. No importa cuántos jugadores tengamos lesionados, nos centramos en los disponibles y creo que harán un gran trabajo", indicó.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Lamine Yamal vuelve a jugar después de unas molestias en el pubis

También reconoció que verá el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. "¿Es a las 16.15 horas? Creo que lo veré, es lo normal. Veo muchos partidos. Es una buena manera de pasar la tarde porque son dos grandes equipos, fantásticos. Lo veré, tengo ganas", apuntó.

Por último, se rindió a Sergio Busquets, que el viernes confirmaba su retirada como futbolista. "No me gusta mirar al pasado, pero todo el mundo disfrutó mucho de aquel Barça, de aquel centro del campo increíble. Eran extraordinarios en esa época y me gustaba muchísimo", finalizó.