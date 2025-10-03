Lamine Yamal sigue con molestias en el pubis y no irá con la Selección Española

Apenas unas horas después de que Luis de la Fuente convocara a Lamine Yamal para los encuentros ante Bulgaria y Georgia, clasificatorios para el Mundial 2026, el Barcelona ha emitido un comunicado médico en el que cierra la puerta a la presencia de su gran estrella en esos partidos.

Y es que, según el comunicado médico del club azulgrana, el futbolista sigue con molestias en el pubis, las mismas que ya le obligaron a parar tras el anterior parón internacional y le hicieron perderse tres partidos de LaLiga y el debut en Champions frente al Newcastle. Tras regresar contra la Real Sociedad jugó el miércoles los 90 minutos contra el PSG, pero acabó cojeando y el dolor en la zona se le ha vuelto a reproducir.

Así pues, su presencia este domingo (16:15 horas) en el Sánchez Pizjuán está descartada como también su participación en los partidos de la Selección Española. Estará de baja entre dos y tres semanas y no volverá hasta después del parón internacional.