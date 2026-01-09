Mario Suárez, sobre lo que pasó entre Simeone y Vinicius en la Supercopa: "Dos no discuten si uno no quiere, y solo sé lo que ha dicho una persona"

La tensión entre Diego Pablo Simeone y Vinicius Jr. durante la semifinal de la Supercopa de España ha tenido un testigo de excepción. El exfutbolista Mario Suárez, presente en el partido, ha desvelado en 'El Partidazo de COPE' que la discusión no fue unidireccional. “Se han intercambiado mensajes cariñosos los dos, no ha sido solo de una parte”, ha afirmado Suárez, que se encontraba cerca de la zona de los banquillos durante el encuentro disputado en Arabia Saudí.

Aunque Suárez no pudo escuchar el detonante de la discusión, sí observó que hubo respuesta por parte de ambos. El exjugador del Atlético de Madrid enmarca este tipo de piques en algo habitual en el fútbol para intentar sacar del partido al rival. “Tratas de distraer al rival, de sacarle del partido, de tratar de sacar ventaja”, ha comentado, insistiendo en que son estrategias que “han pasado toda la vida” aunque reconoce que hay “unos límites que no hay que traspasar”.

Análisis de la derrota

Más allá de la polémica, Mario Suárez ha analizado la derrota del Atlético, afirmando que el equipo “ha sido superior al Real Madrid”. Sin embargo, ha señalado la clave del resultado: “La contundencia es lo más importante en el fútbol”. En su opinión, el conjunto rojiblanco generó más ocasiones pero no tuvo efectividad, mientras que el Real Madrid, con una defensa de circunstancias con Tchouaméni y Carreras de centrales, se llevó la clasificación.

Respecto a los nombres propios, ha apuntado a la falta de confianza de Julián Álvarez, de quien dice que “necesita meterlas” para que el equipo pueda competir. “El Atlético de Madrid necesita del mejor Julián”, ha sentenciado, recordando que el equipo realizó 22 remates y solo 6 fueron a portería, perdiendo por la falta de efectividad que el argentino suele aportar.

Las decisiones del Cholo

El exfutbolista también se ha mostrado sorprendido por algunas decisiones de Simeone durante el partido. “Me ha sorprendido que quitara a Baena porque le estaba viendo muy bien”, ha admitido. Del mismo modo, ha cuestionado la sustitución de Sorloth en un momento en el que el equipo iba a colgar balones y el noruego estaba siendo una amenaza constante para la zaga madridista.

Finalmente, Suárez ha atribuido el cansancio de los jugadores de ambos equipos al tramo final del partido a una suma de factores, incluyendo el parón de Navidad, el calor y la humedad de la sede, y el inusual calendario. “No es el mejor momento de poner la fecha de la Supercopa justo después del parón”, ha concluido.