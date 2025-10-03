La RFEF confirma la desconvocatoria de Lamine Yamal con mensajes dirigidos al Barcelona

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal estará entre dos y tres semanas de baja, por lo que se perderá el partido contra el Sevilla FC del fin de semana y los dos partidos con España, al resentirse de las molestias en el pubis que aparecieron en la anterior ventana internacional.

"Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido después del partido contra el PSG. Es baja contra el Sevilla y el tiempo previsto de recuperación es de 2-3 semanas", aseguró el FC Barcelona en un comunicado.

Lamine se lesionó en el pubis en la anterior concentración con España y de hecho jugó el segundo partido infiltrado, lo que le hizo perderse cuatro partidos con su club, tres en LaLiga y uno en la Liga de Campeones.

El delantero internacional regresó al Barça el 28 de septiembre, casi una quincena después de su lesión en el pubis con España, con 32 minutos de juego y una asistencia en la remontada contra la Real Sociedad, y este 1 de octubre jugó el partido entero de 'Champions' contra el PSG (derrota en casa por 1-2), si bien terminó visiblemente cansado.

Con esta recaída, el de Mataró se perderá el cuarto duelo liguero en este arranque de curso --ha jugado los otros cuatro, la mitad-- y no podrá acudir a la llamada del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, quien este mismo viernes le había convocado de nuevo.

Horas después, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la baja del futbolista culé. "Lamine Yamal causa baja en la lista de convocados por Luis de la Fuente para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid".

comunicado

En el comunicado, la RFEF confirma que el informe médico llegó tarde: "Tras la petición de información médica por parte de los servicios médicos de la RFEF en el día de ayer, los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis del delantero blaugrana"

Además, desde la RFEF, señalan que han actuado con Lamine como lo hacen con todos los jugadores: "Por ello, en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno como se hace con todos los futbolista que juegan con la Selección española, se procede a su desconvocatoria"