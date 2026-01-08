"Lo del Cholo Simeone hoy es impresentable, si se le ocurre a Vinicius ponerse a su altura, acabamos en una batalla campal, es un maleducado de manual"

El colaborador de 'El Partidazo de COPE', Siro López, ha calificado de 'impresentable' e 'indecente' la actitud de Diego Pablo Simeone durante el partido de Supercopa de España que enfrentó a Real Madrid y Atlético de Madrid. El tertuliano considera que el técnico argentino tuvo un comportamiento de 'mala educación' en su ya famoso encontronazo con el delantero madridista Vinicius Junior.

Un provocador de manual

Siro López ha exigido que se critique al entrenador del Atlético de Madrid con la misma dureza que se hace con el jugador brasileño. "El Cholo Simeone es un maleducado de manual y un provocador de manual", sentenció el periodista, quien se pregunta qué se dirá ahora del técnico. López ha recordado en el programa que, en su momento, "el señor Simeone acusó a Courtois de provocador" por celebrar un gol de su equipo en el Metropolitano.

Es un maleducado de manual, y que es un provocador de manual"

El comunicador ha puesto el foco en la contradicción del entrenador rojiblanco, que en el pasado "quiso dar lecciones de comportamiento", como cuando criticó la celebración de un gol de Courtois. En opinión de López, lo que hizo Simeone yendo a increpar a Vinicius 'desde el primer momento' es mucho más grave que lo que en su día hizo el portero belga del Real Madrid, que fue calificado como "pecado mortal" por el propio Simeone.

EFE Tensión entre Vinicius y Simeone durante el cambio de Vinicius en la semifinal de la Supercopa de España

Doble rasero con Vinicius

El punto central de la crítica de Siro López es el doble rasero que, a su juicio, se utiliza para medir las acciones de Simeone y las de Vinicius. "Si hoy se le ocurre a Vinicius ponerse a la altura del Cholo Simeone, acabamos en una batalla campal", ha afirmado con rotundidad. De hecho, el tertuliano ha añadido que "por menos de lo que ha hecho hoy Simeone, a Vinicius se le ha querido echar de España", subrayando la tensión que suele rodear al brasileño.

Si hoy se le ocurre a Vinicius ponerse a la altura del Cholo Simeone, acabamos en una batalla campal"

López defiende que, si bien Vinicius ha podido equivocarse en algunas de sus reacciones, estas suelen ser una respuesta a ataques previos. "Vinicius en el 90 por 100 de las veces lo que ha hecho es responder a provocaciones", ha explicado, matizando que en la mayoría de casos su respuesta fue "mal hecho". En cambio, acusa al técnico argentino de ser quien inició el conflicto de forma deliberada, una tensión sobre la que el propio Vinicius respondió en sus redes sociales.

EFE Vinicius Junior del Real Madrid hace un gesto durante la semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en Yeda, Arabia Saudita.

¿Y los árbitros?

Finalmente, el colaborador de COPE ha cuestionado el papel del equipo arbitral durante el incidente. "¿Para qué está el cuarto árbitro? ¿Para qué está el árbitro también?", se ha preguntado. Siro López no entiende cómo nadie del cuerpo arbitral vio lo que estaba sucediendo y el "menosprecio" que, según él, Simeone mostró hacia Vinicius, un encontronazo que se suma a la larga lista de polémicas entre ambos.