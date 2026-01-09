Gonzalo Miró sentencia al Atlético de Madrid tras el derbi y critica la explicación de Simeone en su pique con Vinicius: "Me parece de una cosa de otro siglo"

El derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid ha vuelto a dejar un torrente de opiniones. Uno de los análisis más contundentes ha sido el de Gonzalo Miró en El Partidazo de COPE, donde el colaborador ha examinado con dureza el resultado y las actitudes vistas sobre el césped del Santiago Bernabéu.

Análisis del partido

En el plano futbolístico, Miró ha sido tajante con el equipo rojiblanco. Considera que "un Atlético de Madrid poco exigido ha sido incapaz de ganar al peor Real Madrid que yo he visto en lustros, en varios lustros". Una reflexión que pone el foco en la falta de ambición de los de Simeone ante un rival mermado.

Críticas a Vinicius y a SIMEONE

El colaborador también ha dedicado unas palabras a Vinicius, dejando clara su postura. Al ser preguntado sobre a quién "le tiene más manía", si al Cholo o al brasileño, Miró ha sido claro: "Esa es fácil, el Cholo me ha dado mucho, Vinicius no me ha dado nada".

Miró ha justificado su opinión criticando la actitud del jugador madridista. "A mí la chabacanería no me gusta, no me gusta nunca el haga quien la haga, me parece cutre, chabacano", ha sentenciado, mostrando su total desacuerdo con ciertos comportamientos en el terreno de juego.

Además, ha calificado como una idea anticuada el célebre código no escrito del fútbol, tal como explicó Simeone en la posterior rueda de prensa cuando le preguntaron por sus frases a Vinicius para intentar distraerle en el partido. "Lo de lo que ocurre en el campo se queda en el campo, me parece una cosa de otro siglo, a mí, personalmente", ha concluido el colaborador, desmarcándose de una de las máximas más repetidas en el deporte tras la tensión entre el entrenador del Atlético y el brasileño del Real Madrid.