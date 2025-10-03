De la Fuente recupera a Barrios y Marcos Llorente, llama a Lamine Yamal y se carga a Morata

La ausencia del capitán Álvaro Morata en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, es la gran novedad junto a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa.

El seleccionador ha citado a 26 futbolistas para los partidos del sábado 11 de octubre contra Georgia en Elche (20:45 horas) y frente a Bulgaria el martes 14 de octubre en Valladolid (20:45). No está entre ellos un Álvaro Morata que no vive su mejor momento en el Como italiano. Tampoco aparecen los lesionados Nico Williams, Fermín, Carvajal y Gavi. Es baja también Fabián Ruiz, que cayó lesionado en Montjuic en el aductor.

Lista de convocados

Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) y Alex Remiro (Real Sociedad)

Defensas: Pedro Porro (Tottenham), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Dani Vivian (Athletic), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Marcos Llorente y Le Normand (Atlético)

Centrocampistas: Pedri y Dani Olmo (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Mikel Merino y Zubimendi (Arsenal), Baena y Pablo Barrios (Atlético) y Aleix García (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Ferran Torres y Lamine Yamal (Barcelona), De Frutos (Rayo Vallecano), Jesús Rodríguez (Como), Samu (Oporto), Yeremy Pino (Crystal Palace) y Oyarzabal (Real Sociedad).