Isabel Díaz Ayuso: "Están convirtiendo a España en un infierno fiscal, sobre todo contra el autónomo; recaudar es muy fácil, lo difícil es gestionar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado con dureza la política fiscal del Gobierno central, asegurando que están "convirtiendo a España en un infierno fiscal". Durante su participación en el programa 'Agropopular' de la Cadena COPE, dirigido por César Lumbreras, Ayuso ha denunciado la creciente presión sobre los contribuyentes y cómo el aumento de la carga impositiva afecta al poder adquisitivo de los ciudadanos.

Un "infierno fiscal" para los autónomos

Ayuso ha calificado al Ejecutivo actual como "el gobierno más caro de la historia de la democracia", criticando el elevado número de ministerios, asesores y el aumento del gasto público. Según la presidenta, esta estructura desmedida "está cometiendo la mayor recaudación fiscal", una situación que se produce en un momento de recaudación récord para Hacienda.

La presidenta madrileña ha puesto el foco especialmente en la situación de los autónomos, a quienes considera víctimas de un "acoso". Ha afirmado que se ejerce un "terror fiscal" a través de la Agencia Tributaria "sobre todo contra el autónomo, que es una persona libre, que arriesga su patrimonio". Ayuso ha defendido a este colectivo, que conforma "la inmensa mayoría de la empresa española", y que sufre una presión fiscal y burocrática cada vez mayor.

Están convirtiendo a España en un infierno fiscal"

Agropopular César Lumbreras, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La gestión como asignatura pendiente

"Recaudar es muy fácil, lo difícil es gestionar", ha sentenciado Ayuso, señalando este como "el gran problema que tenemos". En su opinión, la política del Gobierno provoca "la falta de competitividad de las empresas", así como "la falta de mano de obra" y "dificultades para contratar". Ha lamentado que cuando a una empresa "le va medianamente bien, es sospechosa, y hay que meterle un hachazo seguido".

Recaudar es muy fácil, lo difícil es gestionar"

Para la presidenta, estas políticas suponen "un desincentivo que lo carcome todo" y llevan a que los ciudadanos piensen que "no me compensa contratar, no me compensa comprar, arriesgar, hipotecarme". Ha calificado este modelo como un "socialismo desorejado, como digo yo, que hace que al final todo muera", provocando la parálisis de la iniciativa privada y el esfuerzo personal.

Agropopular César Lumbreras, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

El modelo de Madrid frente a las dudas del pasado

Ante el escepticismo del entrevistador, quien recordó que gobiernos anteriores del PP como el de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro prometieron bajadas de impuestos que no cumplieron, Ayuso se ha mostrado "convencida" de que el plan fiscal presentado por Alberto Núñez Feijóo sí se llevará a cabo. Ha defendido la credibilidad de su partido "con el ejemplo" de las comunidades donde gobiernan.

Como prueba, ha expuesto el caso de la Comunidad de Madrid, de la que ha dicho que es "la única comunidad autónoma que no tiene impuestos propios". Ha destacado que desde su llegada al gobierno "hemos acometido más de 90 deducciones, rebajas fiscales", no solo en sucesiones y donaciones, sino también para ayudar a jóvenes a vivir en zonas despobladas. "Tenemos una política fiscal que incentiva y que acompaña a los ciudadanos en sus decisiones, pero no tutela, no dirige y no coacciona", ha concluido.