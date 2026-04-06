"En 2025 Hacienda recaudó un 10% más en impuestos y hay dos razones; hay más gente trabajando y ha subido el IVA por el aumento de los precios"

En plena campaña de la declaración de la Renta, la economista Pilar García de la Granja ha analizado la situación fiscal en España durante su intervención en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE'. Según ha expuesto, la recaudación ha crecido un 60 por 100 en los últimos 5 años, una situación que atribuye a que el Gobierno decidió no deflactar la tarifa del IRPF para ajustarla a la subida de los precios.

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Esta falta de ajuste, conocida como progresividad en frío, provoca que los contribuyentes paguen más impuestos aunque no hayan mejorado su poder adquisitivo. Como explicó la experta junto a Jorge Bustos, la inflación actúa como un "impuesto que sufrimos todos", generando la sensación de que "vas a la compra con 20 euros y que con ellos ya solo puedes comprar la mitad de lo que comprabas hace 4 años".

Cifras récord frente a salarios congelados

García de la Granja ha detallado que solo en el último año, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero "recaudó un 10 por 100 más en impuestos que el año anterior". Este aumento se debe, por un lado, a que hay más gente trabajando, lo que ha disparado la recaudación por cotizaciones sociales, y por otro, a los ingresos por IVA, impulsados por la subida generalizada de precios.

Como ha recordado Jorge Bustos, el Gobierno encadena por quinto año consecutivo el máximo histórico de recaudación. Sin embargo, Pilar García de la Granja ha contrapuesto este dato con la realidad de los ciudadanos: "Tu salario no está, el máximo histórico ni se le espera, y tú cada vez tienes menos dinero para todo". Según las cifras aportadas en el programa, el año pasado el gobierno de Sánchez recaudó 356.325.000 de euros, de los cuales el IRPF representó el 44 por 100.

Cada vez somos más pobres y podemos gastar y ahorrar menos" Pilar García de la Granja Experta económica

Las consecuencias de la 'progresividad en frío'

Los expertos insisten en la necesidad de acabar con la "progresividad en frío", que García de la Granja ha descrito como "ver cómo sube el precio de todos, menos de los salarios", una situación insostenible por el "desorbitado coste del impuesto al trabajo", en referencia a las cotizaciones sociales. La consecuencia directa, ha afirmado, es que "cada vez somos más pobres y podemos gastar y ahorrar menos".

Esta pérdida de poder adquisitivo tiene un impacto directo en el consumo, hasta el punto de que "el 77 por 100 de los españoles no haya podido viajar", por ejemplo, esta Semana Santa. La situación lleva a que "la mayoría de los ciudadanos empieza a elegir por falta de capacidad de gasto", ha lamentado la economista.

Europa Press Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria

Finalmente, García de la Granja ha dibujado una paradoja: mientras España se convierte en un país donde los ciudadanos tienen menor capacidad de ahorro o de acceder a una vivienda, para los extranjeros sigue siendo "un país, pues, muy barato" al ser una economía de pymes y servicios. La experta ha resumido la situación con una dura sentencia: "Impuestos de Dinamarca, servicios de Zambia", lamentando la falta de un recorrido salarial para los jóvenes.