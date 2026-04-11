César Lumbreras, condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid

El periodista César Lumbreras, director del programa ‘Agropopular’ de COPE, ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, la máxima distinción que otorga el gobierno de la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha intervenido en directo este sábado en el programa para comunicar la noticia al propio Lumbreras, destacando su larga trayectoria y su papel fundamental en el periodismo y la defensa del sector primario. El veterano programa ha experimentado una gran transformación desde sus inicios.

Una sorpresa en directo

Isabel Díaz Ayuso ha explicado que quería hacer el anuncio durante la emisión del programa “con toda la gente que te sigue, que te quiere y aprecia el trabajo que estás realizando”. La presidenta ha destacado que la condecoración es un reconocimiento “por tus 42 años de trabajo al frente de este magnífico programa”. En sus palabras, “es nuestra forma de agradeceros todo lo que habéis hecho por el campo, por la agricultura, por el mejor periodismo, y tantos años de entrega”.

Es nuestra forma de agradeceros todo lo que habéis hecho por el campo, por la agricultura, por el mejor periodismo"

Agropopular César Lumbreras y la presidenta de la Comunidad de Madrid pasean por el 'Día de Mercado' que organiza la Cámara Agraria de Madrid

Reconocimiento a una trayectoria

Visiblemente sorprendido, César Lumbreras ha recibido la noticia declarándose “anonadado”. Con humor, el periodista ha preguntado: “no sé si tomármelo como que me encamine a la jubilación”. Ayuso ha respondido que se trata de “un reconocimiento para todo lo que queda por delante también”, y ha adelantado que el resto de premiados también son personalidades destacadas por su trabajo. La defensa del sector agrario ha sido una constante en la carrera de Lumbreras, que sigue muy presente en la actualidad.

No sé si tomármelo como que me encamine a la jubilación"

Agropopular César Lumbreras, en Agropopular

La presidenta madrileña ha revelado que la decisión ya estaba tomada y que el anuncio oficial se retrasó deliberadamente para poder comunicárselo en persona durante su programa. “Estábamos esperando al miércoles anterior para decirlo, y nos hemos retrasado porque te lo queríamos comunicar en directo”, ha señalado Ayuso, que estaba acompañada por el consejero Carlos Novillo. Con más de cuatro décadas en antena, ‘Agropopular’ se ha consolidado como “probablemente, el programa más antiguo que hay ahora mismo” en la radio española.