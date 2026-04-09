La sorpresa de la campaña de la Renta se la llevan los autónomos: elevan la cotización un 42% a más de un millón de trabajadores

La campaña de la Renta 2025 ha arrancado este miércoles y ya se han registrado más de 800.000 borradores desde primera hora de la mañana. Sin embargo, la gran sorpresa se la han llevado los autónomos, como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE con Expósito. El periodista económico, Iván Alonso, ha detallado la inesperada noticia: una subida de las cotizaciones para más de un millón de trabajadores por cuenta propia.

Ante el inicio de la campaña, los expertos aconsejan no tener prisa y revisar bien el borrador antes de aceptarlo. Héctor Fernández, experto fiscal de Taxdown, advierte que “un tercio de los contribuyentes termina pagando más de lo que le corresponde”, sobre todo por no incluir deducciones. Por ello, recomienda “revisar muchísimo las deducciones autonómicas, porque son las más desconocidas”, entre las que se pueden encontrar algunas tan llamativas como las relacionadas con los gastos de veterinarios, y también es clave conocer qué seguros desgravan para poder ahorrar dinero.

Un 'sablazo' del 42% para los autónomos

El colectivo de autónomos societarios y familiares colaboradores, que supera el millón doscientos mil trabajadores, se ha encontrado con una importante modificación publicada por sorpresa en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según ha explicado Iván Alonso, la base mínima de cotización para estos grupos se incrementa más de un 42%, pasando de los 1.000 euros de 2024 a los 1.424 euros este año. Este cambio supone un desembolso adicional de unos 135 euros más al mes de media, lo que se traduce en 1.620 euros más al año.

No descansan en su intento de dar sablazo a los autónomos"

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

La medida ha sido calificada de “sablazo” por Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, quien ha denunciado la situación. “No descansan en su intento de dar sablazo a los autónomos. La base mínima va a subir un 42% para 400.000 familiares colaboradores y 800.000 autónomos societarios. En total, 1.200.000 autónomos, que cotizaban sobre una base en 2024 de 1.000 euros, y que se verán obligados a cotizar por una base de 1.424”.

Otras novedades de la campaña

Además de este cambio para los autónomos, la Renta 2025 trae otras novedades, como las deducciones para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o una mayor tributación para las rentas de ahorro que superen los 300.000 euros. También es importante saber que hacer la declaración es obligatorio para autónomos, personas con rentas superiores a 22.000 euros de un solo pagador y los beneficiarios del IMV. A la hora de revisar el borrador, es conveniente prestar atención a todos los detalles, ya que este año miles de jubilados mutualistas podrán recuperar parte del IRPF pagado de más en años anteriores.

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

Feijóo promete bajar el IRPF

En el plano político, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre la política fiscal. El líder popular se ha comprometido a una rebaja impositiva si llega al Gobierno, lanzando una contundente promesa sobre el IRPF.

En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año"

Feijóo ha garantizado personalmente esta medida: “En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año, y esto lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del gobierno”. Estas declaraciones marcan una clara línea de cara a un futuro electoral.