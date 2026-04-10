"Si en 2019 cobrabas 20.000 euros, ahora deberías estar en los 24.500 para mantener el poder adquisitivo. Aunque tu salario haya subido, pagas más impuestos porque entras en un tramo más alto"

En plena campaña de la Declaración de la Renta, muchos contribuyentes se enfrentan a la realidad de los impuestos en España. En 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja ha abordado una cuestión clave: a pesar de que el Gobierno ha afirmado no haber subido los impuestos a las clases medias, la presión fiscal ha aumentado. Esta situación se produce en un contexto de cuatro años consecutivos de récord de recaudación por impuestos.

La hemeroteca recuerda las palabras de María Jesús Montero cuando era ministra de Hacienda: "Este gobierno no va a subir los impuestos, ni a la clase media, ni a la clase trabajadora". Sin embargo, los datos parecen contar una historia diferente.

No le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora" María Jesús Montero Exministra de Hacienda

La trampa de la progresividad en frío

Para aclarar esta aparente contradicción, en 'Mediodía COPE' hemos consultado a Jon González, ingeniero industrial y experto en economía. Según González, la clave está en el efecto de la inflación. En los últimos siete años, la inflación acumulada en España ha superado el 22%

Esto significa que un salario que no ha subido en esa proporción ha perdido poder adquisitivo. El experto lo ilustra con un ejemplo claro: "Un salario bruto de 20.000 euros anuales a principios de 2019, hoy debería situarse en torno a los 24.500 euros, simplemente para mantener el mismo poder adquisitivo".

Este fenómeno provoca lo que se conoce como progresividad en frío. Jon González explica que, aunque un trabajador reciba una subida salarial para compensar la inflación, puede terminar pagando más impuestos al saltar a un tramo superior del IRPF. "Aunque tu salario haya subido, puedes acabar pagando más impuestos, porque entras en tramos más altos", ha sentenciado.

Aunque tu salario haya subido, puedes acabar pagando más impuestos" Jon González Ingeniero industrial y experto en economía

El análisis del experto concluye que, si se compara la situación actual con la de inicios de 2019, "todos los tramos de salario bruto, desde el más bajo hasta el más alto, pagan hoy más IRPF y cotizaciones sociales que su salario equivalente ajustado a la inflación en 2019".

Factores que influyen en tu IRPF

El cálculo de las retenciones del IRPF no es igual para todos y depende de múltiples factores. La Agencia Tributaria tiene en cuenta la situación laboral del trabajador, la situación familiar, el grado de discapacidad y el lugar de residencia, ya que cada comunidad autónoma tiene sus propias políticas fiscales.

Con todas estas variables, es fundamental que el trabajador compruebe si la empresa le está aplicando correctamente la retención del IRPF, pues es la llave de acceso a ayudas y a la sanidad pública.

Alamy Stock Photo Una mujer calcula su nómina

La forma más directa de hacerlo es revisando la nómina mensual en el apartado de deducciones, buscando conceptos como "Retención IRPF" o "Impuesto sobre la Renta". Si no se retiene el porcentaje debido, la Agencia Tributaria puede imponer sanciones.

El porcentaje de retención varía desde un 2% en contratos muy breves hasta más del 40% para las rentas más altas. Otra opción es solicitar a la empresa el certificado de retenciones a final de año, que detalla todas las cantidades retenidas. Detectar a tiempo un error es crucial para evitar problemas en la declaración de la Renta.