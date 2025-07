Este verano, disfruta sin culpa: cómo pasarlo en grande cuidando tu salud sin sacrificar los placeres

El verano ya está aquí, con sus días largos, sus noches animadas y esa energía especial que nos invita a desconectar de las rutinas. Es tiempo de reencuentros, de cenas con amigos, escapadas a la playa, comidas improvisadas… Y sí, también de helados, bebidas frescas y caprichos que no solemos permitirnos el resto del año.

Pero en medio de todo eso, hay algo que no deberíamos perder de vista: nuestra salud. Disfrutar del verano no está reñido con cuidarnos. Al contrario, como explica el nutricionista Víctor Serrano, se puede –y se debe– pasar un buen verano sin tirar por la borda los hábitos saludables que tanto cuesta construir durante el año. Disfrutar sí, pero con cabeza.

No se trata de seguir una dieta estricta ni de vivir con culpa por cada cena fuera o cada helado que se cruza en nuestro camino. La clave está en el equilibrio. Víctor recomienda aplicar una regla sencilla: si un día te excedes, compensa después, no antes. Saltarse comidas esperando "reservar calorías" solo aumenta la ansiedad y hace que llegues a esa comida con más hambre y descontrol.

compensar después

“Si un día comes mucho en una comida o una cena, lo ideal es recortar un poco en el resto del día, o compensar al día siguiente con opciones más ligeras”, explica. No hace falta ser radical, sino consciente. Se puede comer fuera, disfrutar de platos ricos, pero eligiendo opciones equilibradas y sin caer en el exceso por sistema.

El verano rompe horarios y rutinas, pero eso no significa que tengamos que comer mal todo el tiempo. Si sabes que vas a estar fuera, lleva un snack saludable contigo: fruta, frutos secos, un yogur… Algo que evite que llegues a la siguiente comida muerto de hambre.

Y si hay semanas más intensas, no te castigues. “Una comida no estropea una dieta. Lo que cuenta es el conjunto, no momentos puntuales. El problema viene cuando los excesos se convierten en norma”, recuerda Víctor.

Helados, alcohol y otros placeres: ¿sí o no?

Los helados y el alcohol son protagonistas del verano. ¿Tenemos que renunciar a ellos? No necesariamente, pero sí ponerles límites. “Un helado industrial al día no es lo ideal. Mejor reservarlo para ocasiones especiales, o hacer versiones caseras sin azúcar”, aconseja. En cuanto al alcohol, especialmente en días calurosos, conviene moderar su consumo, ya que deshidrata y puede alterar nuestro descanso. Moverse, aunque sea de otra forma

¿Y el deporte? No hace falta seguir la misma rutina que en invierno, pero sí mantenernos activos. Si estás fuera de casa o de vacaciones, aprovecha para caminar más, nadar, bailar o jugar con los niños. También puedes llevar contigo unas bandas elásticas y entrenar en un parque o en la misma casa.

“No necesitas un gimnasio para entrenar. Hoy en día, con un pequeño kit portátil puedes trabajar todo el cuerpo. Lo importante es no dejar de moverse”, señala el experto.

COPE El nutricionista Víctor Serrano en su clínica

En verano sudamos más y perdemos líquidos sin darnos cuenta. Por eso, hidratarse bien es clave, no solo para evitar mareos o fatiga, sino también para controlar mejor el apetito. A veces, confundimos sed con hambre. Un vaso de agua antes de las comidas puede marcar la diferencia.

Y no olvidemos el descanso. Aunque los horarios cambien, intenta dormir entre 7 y 9 horas. Si hace falta, una siesta corta (menos de 30 minutos) puede ayudarte a recuperar energía sin desajustar tu ritmo. En resumen…

El verano es para disfrutar, pero también para cuidarnos. No hace falta elegir entre salud o placer. Con un poco de organización, algo de sentido común y mucha flexibilidad, puedes pasarlo en grande sin que septiembre te reciba con arrepentimientos.

Porque sí: se puede vivir un verano delicioso… y saludable.