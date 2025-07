Emilio Pérez de Rozas, sobre si debe continuar Montse Tomé: "Las declaraciones de Jenni Hermoso me mosquean mucho"

La fuerza de la vigente campeona, Inglaterra, se impuso este domingo a España en la final de la Eurocopa de Suiza en una tanda de penaltis en la que la guardameta Hannah Hampton se erigió en la heroína para revalidar el título europeo.

la final de la eurocopa femenina

No hubo triple corona. España se quedó a las puertas de sumar el título de la Eurocopa al del Mundial y la Liga de Naciones. Inglaterra supo igualar el tanto de Mariona Caldentey y aguantó para llevarse con épica en los penaltis la final en el St. Jakob-Park de Basilea.

las dudas sobre montse tomé

La gran incógnita del momento es qué pasará con Montse Tomé y si continuará como seleccionadora del equipo femenino. Hay muchas dudas y debates al respecto. Entre los motivos para que siga destacan sus logros: fue segunda entrenadora en el Mundial de 2023, ganó la UEFA Nations League 2024 como seleccionadora y llevó al equipo a una exhibición en la final de la Eurocopa.

Sin embargo, existen también factores en contra. El ambiente con las jugadoras, aunque mejoró durante esta Eurocopa, sigue siendo un problema. Además, Montse Tomé viene de la etapa de Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española, cuyo mandato estuvo marcado por controversias, como el famoso beso a Jenni Hermoso.

la opinión de Emilio pérez de rozas

Emilio Pérez de Rozas, en Deportes COPE, afirmó que si se valora solo por resultados, Montse debería seguir: “Si nos atenemos a los resultados, siempre se ha dicho que ahora ha mejorado mucho el ambiente en el vestuario y no hay comparación”.

No obstante, el periodista criticó las quejas de las jugadoras hacia la entrenadora, especialmente cuando dicen que “las chicas juegan solas”, un asunto que le genera molestia: “Yo ya lo dije aquí también, las declaraciones de Jenni Hermoso sobre que esta seleccionadora no aporta y que las chicas juegan solas me mosquean mucho, muchísimo”.