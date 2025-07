Siro López le pide a Gonzalo Miró que se olvide del penalti de Julián Álvarez: "Cuando se hacía esa trampa que hizo..."

El penalti repetido en la final de la Eurocopa femenina entre Inglaterra y España ha traído a la memoria de muchos aficionados una jugada que sigue doliendo en el Atlético de Madrid. Y, como era de esperar, también ha resucitado la controversia en El Partidazo de COPE, donde Gonzalo Miró volvió a insistir en que lo ocurrido con la inglesa Beth Mead es comparable al gol anulado a Julián Álvarez en la Champions. La diferencia, según él, es que en esta ocasión sí se repitió el lanzamiento. Siro López, sin embargo, le pidió que pasara página: “Gonzalo tendría que superar ya”.

Siro y Gonzalo reavivan la polémica

Todo comenzó con una pulla de David Sánchez: “No ha dicho nada Siro del doble toque de los penaltis de ayer”, en alusión directa a la polémica jugada de Mead. Fue entonces cuando Joseba Larrañaga dio paso a Siro López, que no tardó en sacar la normativa: “La norma cambió en el mes de junio y ya no se podía aplicar lo que ocurrió con Julián. Antes, cuando hacías esa trampa que hizo Julián Álvarez, tocarla dos veces, no se repetía. Ahora, con el cambio, se tira otra vez”. Y ahí fue donde Gonzalo Miró, indignado, volvió a sacar su propia lectura: “Eso te valdrá a ti y a tu parroquia. Pero el espíritu de la norma es no engañar al personal, y aquí se está haciendo justo eso”.

Miró insistió en que el contacto doble del delantero argentino fue involuntario, fruto de un resbalón, y por tanto no debería haberse anulado el tanto. “No fue un doble toque a propósito. Fue tropezarse con el balón. Involuntario”, recalcó. Pero Siro respondió con ironía: “Aunque solo sea por torpe, habría que anular el gol. Efectivamente, aunque no estuviera en la norma”.

La herida del Atlético

El debate no es nuevo. De hecho, Gonzalo Miró, comentarista habitual de los partidos del Atlético de Madrid, ya se había pronunciado con fuerza tras el penalti fallido de Mead: “Hoy ha quedado constatado el atraco que sufrió el Atlético de Madrid en Champions”. Y lo dice en una semana caliente, en la que las peñas del Atlético han presentado una querella contra la UEFA y su presidente Ceferin por falsedad documental relacionada precisamente con el vídeo que justificaba la decisión del VAR en el penalti de Julián Álvarez.

En la tanda de penaltis que decidió el título continental femenino, Mead se resbaló y tocó el balón con ambos pies, igual que el argentino. La diferencia estuvo en que, esta vez, el disparo fue repetido tras consulta arbitral. Aquel penalti de Álvarez en los octavos de Champions contra el Real Madrid nunca se repitió. “Ha sido un doble toque como el de Julián, ¿no? Pero hoy, curiosamente, se ha repetido”, remarcó Miró en antena.

EFE Beth Mead de Inglaterra en acción durante la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 entre Inglaterra y España, en Basilea, Suiza.

Siro, sin embargo, insiste en que ahora la norma ha cambiado y se aplica con más claridad: “La reglamentación decía que antes no se repetía. Ahora sí. Es así de simple”. Joseba Larrañaga zanjó el tema con un apunte irónico: “Y luego lo falló, por cierto”, en referencia a Mead, que no pudo batir a Cata Coll en el segundo intento.

A pesar de todo, Gonzalo Miró acabó reconociendo que su comentario no era más que una reflexión compartida por muchos colchoneros: “Desde luego que yo, como todos los aficionados del Atlético de Madrid, nos hemos acordado en ese momento de lo que nos pasó este año”.