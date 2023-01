Wargames en COPE: Miguel y Gonzalo nos explican y presentan Headquarter Games

En el capítulo 22 de Wargames traemos a una editorial de juegos muy especial, la madrileña Headquarter Games. HQ Games es una editorial recién nacida, humilde, pequeñita y muy familiar (de hecho está compuesta por dos hermanos). En este recién terminado 2022 ha tenido un año de publicación de juegos sorprendente: La Misión, Asalto a Madrid, The World at War Europe, N: Las Guerras Napoleónicas. Miguel y Gonzalo Santacruz nos cuentan más de cerca que implica ser una editorial pequeña de Wargames de tablero.

Miguel y Gonzalo charlan con Alberto Sanz e Ibai Zabaleta sobre la editorial y los proyectos futuros. Además nos dejan algunas primicias.





Sección dedicada en COPE a las Wargames con Ibai Zabaleta

Episodio 1: 7 de abril de 2022

Wargame: conocemos cómo es "Cruzada y Revolución". Juego de David Gómez Relloso, uno de los mejores juegos que hay en la actualidad

Episodio 2: 12 abril de 2022

Wargames: La carga de los tres Reyes. Este juego representa la batalla de Las Navas de Tolosa el lunes 16 de julio de 1212

Episodio 3: 29 abril de 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Wargames: Santa Cruz 1979:El juego representa uno de esos conflictos históricos poco conocidos, y trata nada menos que de la batalla nocturna que se dio en Santa Cruz de Tenerife el 25 de Julio de 1797

Episodio 4: 3 de mayo de 2022

Brotherhood & Unity: La Guerra en Bosnia y Herzegovina 1992-1995

Episodio 5: 12 de mayo de 2022

La Casa de Pavlov: tomas el control de los defensores soviéticos en Stalingrado (hoy en día Volgogrado), que atrincherados en un edificio tratarán de resistir

Episodio 6: 19 de mayo de 2022

'Territorio Grognard' de la mano de Franjo Banyuls, quien es una persona muy relevante e influyente dentro del panorama nacional del hobby de los wargames

Episodio 7: 26 de mayo de 2022

"Ambon: Burning Sun & Little Seagulls". Análisis de un wargame para dos jugadores que simula la batalla de Ambon, que tuvo lugar entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 1942 en la isla de Ambon

Episodio 8: 7 de junio de 2022

Entrevista con Juan Luis del canal "Julius Fairfax". Juan Luis cuenta con un canal de Youtube con 200 vídeos fundamentalmente sobre Wargames y juegos de simulación histórica con cerca de 7000 seguidores. Nos cuenta sus orígenes, cómo comienza, sus juego y series favoritos del hobby, y sus próximos planes.

Episodio 9: 14 de junio de 2022

Conocemos Twilight Struggle («Lucha Crepuscular») Es un famoso juego de mesa temático, de estrategia, para dos jugadores ambientado en la Guerra Fría. Un jugador representa a los Estados Unidos y el otro a la Unión Soviética.

Episodio 10: 21 de junio de 2022

Sekigahara, la unificación de Japón. En el episodio 10 de Wargames, Ibai Zabaleta nos acerca a un juego de mesa de guerra para dos jugadores ambientado en las campañas por la reunificación de Japón.

Episodio 11: 28 de junio de 2022

Entrevista con Sergio Ortega, de Mesa de Guerra y su plataforma Mesa de Guerra

Episodio 12: 11 de agosto de 2022

"El Rey en el Norte". En el episodio 10 de Wargames, Ibai Zabaleta nos presenta "El Rey en el Norte", es un wargame para 2 jugadores y que reproduce la primera Guerra Carlista que tuvo lugar entre 1833 y 1839

Episodio 13: 28 de agosto de 2022

Entrevista con Jose Rivero, diseñador de wargames.

Episodio 14: 2 de septiembre 2022

La Misión es un juego en solitario que cubre casi más de 1.000 años de la historia de la Cristiandad, donde tu objetivo será difundir y desarrollar la fe cristiana desde el año 0.

Episodio 15: 9 de septiembre 2022

Entrevista con Iván Cáceres, que es es un reconocido Artista Gráfico del hobby a nivel mundial

Episodio 16: 23 de septiembre 2022

Convenciones de Wargames: Ibai Zabaleta y Sergio Ortega nos explican cómo son

Episodio 17: 7 de octubre 2022

Entrevista con el diseñador David Gómez

Episodio 18: 20 de octubre 2022

Entrevista con un influencer del Hobby como Agustí Barrio

Episodio 19: 16 de noviebmre 2022

Así fue la convención de Batalladores en Zaragoza. Nos lo cuenta Francisco Navarro

Episodio 20: 22 de noviebmre 2022

¿Qué es y quienes son SNAFU? No es ni un club de wargames, no es una tienda y no es una editorial que crea juegos, SNAFU es las 3 cosas a la vez SNAFU

Episodio 21: 12 de diciembre 2022

Guía de introducción al mundo de los Wargames

Episodio 22: 17 de enero de 2023

Miguel y Gonzalo nos explican y presentan Headquarter Games AQUÍ