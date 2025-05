Va en coche con amigas a un concierto en Santiago de Compostela, le para la Guardia Civil y alucina por lo que le dice el agente: "Creía..."

Publicado el 08 may 2025, 13:07

Llega el momento de hablar con nuestros queridos 'Fósforos'. En esta ocasión, el tema del día es el siguiente: ¿qué es aquello que, cuando usted cuenta en una reunión, no le cree? ¿Una aptitud? ¿Algo que le pasó? Responden en el 900.50.60.06

Antonio llama desde Galicia y explica que es una persona muy positiva. Quedó inválido 3 años. No pudo caminar por un accidente de coche. Pero, tras vivir eso, se propuso salir. Y vio la vida de otra manera. Consiguió recuperarse. Y ni los médicos lo podían creer. Ahora, no tiene ningún problema.

Kiko es el siguiente 'Fósforo' en relatarnos su caso. Ha sido profesor de Tom Cruise.

Y claro, no le creen cuando lo cuenta. Nos llama desde Madrid. Le dio clase de golf durante una semana. Estaba "Nicole Kidman grabando aquí en España 'Los otros'. Me contrataron para jugar al golf con él. Como persona, es encantador. Ese deporte no es fácil. Pero lo pasó muy bien. Es una persona muy fuerte, rígida... pero la actitud era fantástica. Lo pasé genial".

Inmediatamente después, Mercedes explica que "hace unos 30 años, vino Bruce Springsteen a Santiago de Compostela. Fui con mis amigas en el coche. Yo salía con un guardia civil, que ahora es mi marido. Me avisó que saliese con tiempo porque iban a cortar carreteras". Y ahí fueron. Efectivamente, se encontraron con que cortaron el tráfico.

Iba Bruce con el resto del equipo, repartido en varias furgonetas "y, al pasar, el guardia civil me dio paso. Empecé a correr detrás de las furgonetas de Bruce. Creían que era de la comitiva. Fuimos detrás de ellos hasta que llegamos a unos caminos. Se veía el escenario por detrás".

Así, llegaron a una valla y "se encontraron casi debajo del escenario". Por tanto, este 'Fósforo' le dio indicación de seguir adelante... pese a que el tráfico estaba cortado. Algo que le llamó poderosamente la atención. Se les fue de las manos.

"lo metimos en el maletero y nos lo llevamos a casa"

Marcelo, por otro lado, es un oyente argentino. Lleva 20 años viviendo en España.

Dice que es difícil de creer, pero le pasó hace 50 años. Tenía 8 años e "iba en ruta con mis padres y mis hermanos. Era una noche horrible de tormenta. Íbamos despacio. Cruzó por delante nuestro.... vimos un pingüino. Te lo juro. Paramos, lo recogimos como pudimos. Lo metimos en el maletero. Y nos lo llevamos a casa".

Llamaron para ver dónde podían llevar al animal y dice que fueron a recogerlo empleados del zoológico "y nos comentaron que había un circo cerca... y que con la tormenta... bueno, nunca lo entendí. Se lo cuento a mi mujer y mis hijos y siguen sin creerme".

Concluye la sección diciendo que el animal "era muy malo. Pero bueno. Esta es la historia que nadie me cree. Y no tengo fotos. Porque pasó en los 70".