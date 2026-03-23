La Rioja suma nueve nuevos 'Soletes' de la Guía Repsol a su mapa gastronómico: Aquí puedes encontrar las nuevas recomendaciones

La Rioja ha sumado nueve nuevos Soletes a su oferta gastronómica en la última edición de los galardones de la Guía Repsol. Entre los locales reconocidos se encuentran restaurantes, cafeterías, una vinoteca y un bar, distribuidos por varias localidades de la comunidad. Esta distinción premia a establecimientos por su propuesta atractiva y asequible.

Los nueve galardonados en La Rioja

El listado de nuevos Soletes riojanos incluye cinco restaurantes: Venta de Piqueras en Lumbreras, La cuchara de Baco en Logroño, Los Nietos en Briones, Cameros en El Rasillo y Meraki Gastrobar en Nájera. A estos se suman la vinoteca logroñesa Crixto 14; las cafeterías Panarte Isabel García, en Arnedo, y Robusta, en Logroño; y el bar Tres60, también en la capital riojana.

La guía destaca además lugares con propuestas gastronómicas en los que es posible pernoctar. Uno de ellos es Venta Piqueras en Lumbreras, situado en la Sierra Cebollera, que también ha recibido un Solete.

Más de 300 nuevos Soletes en España

A nivel nacional, la Guía Repsol ha otorgado un total de 331 nuevos Soletes a diversos establecimientos de España y Andorra. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más incorporaciones ha registrado, con 43, seguida de Cataluña (35) y Castilla y León (34). En total, ya son más de 5.000 establecimientos los que han sido distinguidos con este galardón a lo largo de catorce ediciones.

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano" Guía Repsol Organización

Según la propia organización, los Soletes reconocen aquellos locales que destacan por su cercanía y calidad. "Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano", apuntan desde la guía para definir el espíritu de estos premios.