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Jaume Tovar tras el palo de Sant Andreu: "No podemos aflojar, ahora el objetivo es ser segundos y llegar bien al playoff "

El goleador del Atlético Baleares ha reaparecido tras sus molestias. Analizamos con Xisco Hernández la decepción balearica 

Jaume Tovar
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

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