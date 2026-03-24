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Eloy Rojas tras marcar el penalti que daba la Copa al Jaén: "Estaba convencido"

Ve a su ex equipo el Palma Futsal con la exigencia de siempre por parte de Tirado y el técnico Vadillo y ensalza su cuarta final 4 consecutiva

Eloy Rojas
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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