Sergi García sobre su experiencia en Estudiantes: "Esta Primera FEB me ha sorprendido"
El base mallorquín pone en marcha la primera edición de su Campus, que será del 20 al 25 de Julio en Pollença
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
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