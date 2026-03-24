COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Sergi García sobre su experiencia en Estudiantes: "Esta Primera FEB me ha sorprendido"

El base mallorquín pone en marcha la primera edición de su Campus, que será del 20 al 25 de Julio en Pollença

Sergi García
00:00
Descargar

Sergi García

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura3:51 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 24 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking